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感情中，每個人的需求都不盡相同，有些人在揀對象時，會選擇有雄厚背景的男人、有些偏愛才華型、有些卻需要日癡夜纏的陪伴，渴求愛和安全感。

她有過多段戀情，交過外表俊朗或是家底豐厚的男人，前男友們條件皆不錯，卻一直不算是她心目中的理想對象，後來才聽她說起：

「我唔係要對方有樣或者有錢，我要嘅係『愛』。」聽她這樣說，是否有些百思不得其解？！

「一齊得都應該有愛吧？」我忍不住問。

「以前啲男朋友唔係唔好，但我覺得佢地對我嘅愛唔夠。」她接著說：「可能由細到大都唔算好開心，屋企人一直好計較，對我好會成日提住，亦經常唔理對錯，就發脾氣鬧我先，有時更加會誇大其詞咁鬧，又叫我搬走。好似前排，我媽話我有求於佢先對佢好，我覺得好刺耳呀，原來係佢心目中，我一直對佢嘅好都係有目的，我點做佢都係唔滿意！」

「天下無不是的父母」？這句話實在難以評論，孝順固然重要，但確實有不少相處不來的父母和子女，不是麼？！家人這段密不可分的血緣，該是充滿著愛、互相扶持的關係，怎麼她家人會把她的好解讀為想從中獲利？！無視她的真心實意和付出，還妄加情緒勒索，聽起來真讓人難受！

聽說童年的不快，需用一生來治癒，多年來累積的成長經歷、情緒和感受皆影響著現在的我們，包括心底的想法、觀念或待人接物的方式。自小被家人多加指責、無視的她，聽盡家人在吵架時，口不擇言地說出難聽的說話、經常的冷嘲熱諷、多番挑剔，讓她長大後心裏缺乏安全感，習慣了付出總會落空，不期然的感到不安和害怕，家人都已如此，愛情上會否是另一種的失望？！

「我要嘅男人，係無論發生咩事，我都有信心佢會一直支持同喺我身邊，會用心相處、顧及我感受嘅人。」她這個擇偶要求過份嗎？

深知自己的感情需要，明白高富帥的男人不是她該追求的，她要的是會真心真意地包容、愛護、用心疼愛著她的人，讓她有滿滿的愛和安全感，不用再為對方的一言一語、若即若離而感到不安。

理應是最親密的家人都並未給予她無條件的支持和不離不棄的愛護，那就試著在愛情中尋找，對她而言，情感上的滿足遠比物質條件更為重要吧！







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