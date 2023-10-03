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最近她在積極備孕，除了做一連串的婦科檢查，亦進食不少補充品，聽她說著不同丸子的功效，我也幾近頭暈。

「你都打算懷孕，咁幾時結婚呀？」我直接的問。

「我男朋友話結婚始終都煩，話不如有咗BB先喎，佢見到其他朋友嘅細路好得意，佢都想做爸爸啦！」她一臉靦腆的說。

「咁你OK嘛？」我這句固然是反問句，就是覺得怪呀。

「如果我有左，佢應該會同我結婚啦，所以你見我好勤力㗎！」她莞爾一笑。

當時才剛在一起，她便旋即搬進他家展開同居生活，同居多年卻一直沒有進一步的計劃。是的，既然一直安於同居，有著夫妻之實，過著如婚後的生活，確實沒有結婚的衝動呀。

她男友採取一貫的一動不如一靜，無論她多番明示暗示，依然沒有鬆口提結婚，只說一句「結婚很煩」便隨手推卻。到底一紙婚書是有多繁複？入紙註冊、許下誓言、在婚紙上簽名、確定彼此身份，婚宴要大排筵席或是一切從簡，這都看個人喜好，不一定是很煩人的事吧！

本來同居或不婚也並無不可，但他最近有了想當爸的念頭，便向她提出先懷上小孩，再補結婚的想法，讓一直想婚的她不禁蠢蠢欲動，這或許是能成婚的一大契機呀！

先撇除先有後婚會否有道德束縛，或惹來長輩們的不悅，但只打算有了小孩才結婚，怎麼看都不適合吧！他們同居多時，就只差簽個字，而「先有後婚」只是個隨口承諾，對未婚懷孕的她有甚麼保證？儘管現在社會開明，但懷孕生子是女人的人生大事，要是他到時未想成家立室或感情生變，那一個女人與一個初生小孩，要怎麼辦？！讓她先頂著單親媽媽的名銜、忍受親朋戚友奇怪的目光，是到底有多愛她，他真心想主動承擔結婚這責任麼？！

生小孩不是一下子的衝動，而是一輩子的承諾和責任，兩人是該預早溝通、了解彼此對家庭的想法、生育計劃、期待對方在家中擔任怎樣的角色、安排生活上分工等。雙方的價值觀、人生觀和教養方針都甚為重要，相互間的理解和共識，是建立一個家庭的重要基石。

當抱著「有了才婚」的想法，這會是個美好的家庭，還是偽單親的生活？別天真以為當下的恩愛或口頭承諾便足夠，生小孩後結婚，是另一場柴米油鹽的戰爭，「先上車後補票」隨時是沒把握的賭局呀！







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