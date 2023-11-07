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她和男友一起已年多，感情算還好，相見時相處甚為愉快，只是say bye後，他並不會經常與她聯絡，甚有落差感。

「話佢好古怪又唔係，只係平時無見面，搵佢、message佢，佢都覆得好慢，可能幾個鐘之後先覆兩句，佢話自己唔鐘意用電話傾偈。」她幽幽的說。

「咁你OK呢個模式嗎？」

「可能慣咗掛……平時都係我主動message佢，佢先覆下我。」

有些人喜歡與情人保持熱絡的聯繫，一整天你來我往地message，說說生活日常。而他偏偏是冷淡型，他說自己性格使然，不是那種充滿情感，會主動說愛的男友，也不喜歡黏人的關係，他需要有各自的私人時間和空間。漸漸的，向來熱情的她為了依從他喜好，也學習「保持距離」，而他們的戀愛模式亦很單一 — 一星期見面一次，時長數小時的逛街和晚飯，that’s it，沒見面的日子，每天幾個message說著身邊瑣事，大多由她主動帶起話題。

「我同佢固定每個禮拜都會見，都算幾穩定咁，大家溝通、相處都OK，話有問題又唔係，只係有時覺得同佢唔算好close。」她呼了口氣。

「你地都一齊一段時間，唔應該係咁喎。」我接話。

彷彿除了見面時如情侶一對，平日相處和聯絡的頻密度，卻只屬朋友級別，讓她覺得這段所謂戀人的關係總欠缺了些親密感。

「可能佢只係性格較cool掛，平時都唔算多野講，又要有私人空間，所以我都會盡量就，唔會成日搵佢。」

即使大家的相處模式是有些怪怪，有種無形的隔閡，卻沒有甚麼實質的問題，所以她也就讓自己習慣了吧。既然他性格較為冷淡，若即若離是常態，她要做的就是不要讓他覺得厭煩，她是這樣想的。

後來，她輾轉得知，性格獨立，喜歡me time的男友，卻原來是個縱橫情場的時間管理達人，weekend花大半天陪她，卻把另一天留來與別的女生約會……。一直接二連三地在外面認識不同的對象，跟她們約會吃飯，全都是他的「私人時間」。誰想到她的體貼和遷就，卻讓他有著太多時間去拈花惹草、左挑右選，四處放肆。是把她這個懂事、不黏人的女友當作一個option吧，怕悶的他，需要她此刻留在身邊，卻心心念念的想尋找下個女生！

原來貼心地給他私人空間，是讓他有更多的時間，與別的女生一起渡過，心傷吧！







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