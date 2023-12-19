加入最愛專欄 收藏文章

步入12月，聖誕、除夕、新年將至，大家都漸漸沉醉在濃濃的節日氣氛下吧。

她已決定在明年初處理人生大事，說的不是甚麼喜事，而是一個分開的決定——她將會正式與丈夫簽紙離婚。

「年底先決定同佢嚟個了斷，哈……」她苦笑的說：「一齊咁多年，經歷左咁多野，點都係唔捨得，但同佢有咁多問題，就算繼續都好辛苦！」

她和現時尚為名義上的丈夫，自大學一起已10年光景，一同經歷過畢業後投身社會、努力工作向上、互相扶持、成長到漸變成熟的階段，最寶貴的黃金10年皆共同渡過，是有多難忘呀。

決定結婚的初期，也許曾對婚姻有過不少幻想和憧憬，以為就這樣穩穩妥妥地過一輩子，但當步入現實的婚後生活，大家不再只是談情說愛、風花雪月地過日子，兩人間每朝每夜的相處才見真章。彼此可有互相包容、愛護對方？在面對不同的生活習慣和意見時，有願意聆聽對方的想法，試著一同努力或改變？

「我一個女人仔，點都唔會想離婚，但佢有問題又唔肯改，對我更加唔瞅唔睬，我可以點？！到後來佢少返屋企，我反而覺得更加輕鬆，我就知分開對大家都係好事......。」

由當初的無話不談，發展至說不到兩句便意見不合，互不相讓，到後來更是索性相對無言，大家呈半放棄的狀態。彼此間有多般的不合適，有如被困著在這段婚姻中，痛了也累了。

「就算再唔捨得，要斷都要斷！」我直接的說。

結束這段歷時多年的感情，由相愛、相守，到下決定分開，有過幸福快樂的甜蜜回憶，也夾雜著有苦有淚的痛楚。

在大時大節前夕決定離婚，承認感情上的失敗，是個多難的決定？箇中的傷痛、失落、孤單感，與濃厚、甜蜜之節日氣氛成了強烈的對比，又怎是旁人能夠明瞭。既然已無法補救或挽回，早日轉身、放過彼此，一切歸零也算是一個重生的機會吧！







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱