加入最愛專欄 收藏文章

上周的朋友聚會，看著她「不似人形」的模樣，便已心知不妙，眼腫面腫，失去光采的她顯然最近過得很不好，細問下才知道她早前被男友無預警的分手。突然被殺個措手不及，失去生活重心的她，最近幾週的生活皆是如此 – 大哭、請假、飲酒、行屍酒肉、繼續大哭……周而復始地持續，也分不清是麻醉自己，還是落力地放縱了！

投入過感情、時間，卻要接受它無疾而終，確是不容易，然而失戀後縱情聲色、努力灌酒的日子，她可有過得較好？！頂著連日哭到腫腫、捱更抵夜的雙眼，超深的黑眼圈，樣子簡直糟糕！所以我同意「擇日失戀」，哈，能選的話，倒不如選個較合適的分手日子，例如weekend前夕，讓人至少有一兩天可以緬懷舊事、盡情傷心難過或痛哭幾回，沉澱、自閉或喘個氣都好，至少不用失魂落魄、眼腫的翌日如常上班呀！

回到一個人，身邊失去一位熟悉的某君，生活上的大小事像是一點一滴的流走，沒有他message的手機不再響、少了他分享日常。那些曾經的美好回憶，瞬間在腦海重溫，仿佛這個城市的每個角落，都有著他的身影，讓人難以放下。

誰也有過失戀心碎的時候，回想起以前，曾有幾場分手讓心情特別的失落，試過嚎哭，也有過在寂靜晚上，坐著默然淌淚的情景……。整個人輾轉反側，失去方向，難過和空虛的情緒持續了一段時間，心好像被掏空似的，有一絲絲的作痛。不論是突然「無王管」或是想乘機放縱，總少不免盡量麻醉自己，大哭幾場、瘋狂買東西、找朋友徹夜聊天、與酒精作伴，用「頹廢」來形容那段時間，貼切得很。

結束的背後總累積著不少問題，是雙方之間無法解決還是不欲處理？勉強太多，委屈太多，倒不如學會「合則來，不合則去」，離開不適合的關係，別再與錯的人和事糾纏，及時止損也是放過自己呀！

到底需要多久才能讓心情平復？可能是幾天、一兩星期，或是數個月，無論時間長短，最重要是能重拾心情，回到正常的狀態，從失戀中走出來。戀情失敗並不等如世界末日，持續的頹廢亦不會讓感情起死回生，愁眉苦臉、失魂落魄的模樣、酒醉後的醜態，只會讓人更退避三舍呀。需要時間療傷，可以，但之後緊記要重振旗鼓，把自己打扮得漂亮，好好的過日子。將過去的種種失誤回想一遍，總結失敗原因，了解自己的問題，再加以改善。要是自身性格不夠溫柔體貼，就學會多關心對方；脾氣差的話便學習調整情緒，在遇上下一位時定能大派用場。

從每一段感情中學習和改進，「分手後要活得比他好」，說的不是要爭強好勝的比較，而是學會做好自己，把生活過好。







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動