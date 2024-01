加入最愛專欄 收藏文章

早前她才剛開始與男友同居,處於備婚狀態,轉眼間卻獨個兒的搬出來住。

「同佢一齊咁耐,大家都傾結婚了,諗住穩穩定定咁走落去,點會臨門一腳先……。」她語帶哽咽的說著。

他們已拍拖好幾年,正要一起步入人生的下一個階段,亦積極埋首著籌備婚禮當中,原以為終於有個甜蜜的結果,卻在這刻才發生變卦,讓她一下子慌了!分開,與生活上的大小事或是籌備婚禮的矛盾無關,就是最老土的情節,男方在婚前出軌了。

他說工作要返shift,晚上要應酬,連續好幾天見不著人,卻原來是與新女友在外面玩樂、過夜,被她發現了還諸多謊話和推搪。作為受害人的她甚至萌生自我懷疑的想法,想著自己是否不夠好、條件不優秀、忽略了男友的情感或身體需要,才促使他變心了?!

原來感情再深厚都敵不過小三的新鮮感和誘惑,吵過、哭過後,誰想到這種電視劇的劇情會發生在自己身上,看似老實的他竟然是位渣男,要放棄這段幾近步入婚姻的多年感情麼?!

「我有諗過,兩個人一齊咁耐,可能佢只係一時貪玩,會唔會原諒佢一次,繼續一齊,照樣結婚?」

「你要問自己啦,呢件事係咪可以完全抹去!」我輕聲的說。

「真係好破壞我對佢嘅信任,個段時間我覺得心裏有好多奇怪嘅想法,只要搵唔到佢、佢未覆我message,我就開始諗佢係咪背住我約左第二個,做啲對我唔住嘅野……我覺得好tense。」

當愛情變質了,怎會是說句「原諒」便能當沒事發生,重頭來過,這一切都讓人難以釋懷呀,往後日子要如何面對曾經不忠的他、要怎樣修復已有裂痕的關係,才是最難的一課。畢竟結婚並不會解決或淡化問題,他曾經的所作所為,有如nightmare般纏擾著她,讓她成了驚弓之鳥。可有擔心即使是3年、5年後,依然會不自覺地活在陰影當中?!沒剩多少愛,只有怨懟的感情,讓彼此都辛苦了。

後來聽說,她終究是接受不了他出軌的事實,婚不結了,忍著痛也要結束。回想起來,在結婚前發現他出軌的醜陋面目,不也算是不幸中的大幸麼。堅持下去是有害無益,早分早超生吧。

“Love someone, maybe pain is the price you pay. Suddenly nothing is the way that it was.”







