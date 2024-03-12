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「I miss you，不如今晚晏啲見？」她手機彈出這條短訊，短短數個字，已足以讓她立即忐忑不安。

「佢主動話諗起我呀，你覺得我好無去見佢呀？」她半驚半喜的說。

「又約你半夜見，你真係要見佢咩？」我半反著白眼的說。

發短訊的人是她一直藕斷絲連的前度，分手後糾纏了一兩年，感情時近時遠，會見面、有親密行為。他們如此奇怪的關係我早已當眼不見為淨，只是這次她在我面前收到他的半夜邀約，我實在忍不住說幾句。

「你知我對佢都仲有感覺㗎，佢一主動話見，我就……。」她輕聲的說。

「知你啦，忍唔住要飛奔見佢嘛，但佢約親你都係半夜，有咩做呢？！」我當然知道答案。

三更半夜能有甚麼活動？這個時間的餐廳幾近關門，倘在營業的大概只剩下酒吧和酒店，嘿，一聽就不覺得是甚麼好事！他顯然是晚上時份太寂寞，突然想起她和她肉體，才發出如此曖昧的短訊和試探的邀約，目的很明顯了吧！

我懂這種短訊背後的企圖是甚麼，曾有個壞掉的前度，也愛在晚上時份才說突然想起我，要求見面。頭一兩次我沒有戒心，天真的赴約，想著是吃糖水或是遊車河，然而他就是不懷好意的有所要求……還好我裝傻推搪、閃人！要記得，半夜情話、邀約、刻意搞曖昧的前度，就是動機不良！

作為「掟煲唔掟蓋」的代表，他們分手後間中維持著親密關係，卻從來沒有復合。他在這個話題上總是迴避，是的，沒有情人的責任，卻能享有相同的待遇，男人都不會想再在一起呀！

假裝著對她有情，花言巧語地哄騙，繼續與她難捨難分，就是他一貫的做法。然而大家可以不再相愛，不在一起，卻不能明知道她對他還有意思，既消耗著她的真心，亦享受著她的好，100%的假情假意，還想繼續「再見亦是炮友」的戲碼！

身為女人，該學會自尊自愛，立好人設，讓對方知道你是一個有規有矩的人，說的不只是刻板的正經，而是在情與慾之間要懂得表態和Say No，不容他逾越底線，佔盡便宜！







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