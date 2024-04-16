辦公室婚外情：愛搞曖昧的出軌慣犯！人夫人妻是最好的「偷食對象」？

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最近友人眉飛色舞地分享她公司一件八掛事，在隔離部門鬧得熱哄哄的緋聞，而其中的主角分別是名人夫和人妻。

「聽講佢哋係畀同事撞到喺街拖手，大家都好驚訝，眾所周知佢地各有各家庭，個男同事嘅老婆上年先生咗個女呀，個女同事都有個仔，佢哋呢單不倫戀已經勁多人知…。」她說。

「各有家庭，識玩喎，嘿！」我笑著說。

曾聽她提過這位男同事，外表高大俊朗，懂得穿衣打扮，亦是隔離部門的Team head，在一眾平凡，有年紀的男同事當中，他無疑是份外矚目。早前他太太生下小孩後，他還在公司大講「爸爸經」，一副愛家、慈父的模樣。

「前排喺「車立」先聽佢同同事講，想把握同細路相處嘅時光，打算遲啲帶埋家人一齊自駕遊沖繩，我仲以為佢係顧家嘅好男人添，點知話咁快就鬧出呢段醜聞！」

「如果咁想樹立好男人、好爸爸嘅人設，就咪係公司搭上女同事啦，嘿！」

也許在公司埋頭工作實在是太苦悶了，Life is so boring，需要些調劑和刺激，而朝夕相對的同事就是不知不覺間，最就手的談情對象了。而這次的辦公室戀情，更是鬨動的人夫人妻版，以公事為名，談情為實，約會晚了也能跟另一半說是在公司與同事開會、OT，方便、易過關得很！

聽過不少公司對於辦公室內此等婚外情事件，皆會嚴肅處理，男方和女方會被高層「照肺」，最後至少其中一人需立即遞信離職。而他們這對各有家庭的人夫人妻緋聞男女，卻暫時只在同事間瘋傳，當事人一直否認，亦未有證據傳至公司管理層，不然大家可是等著吃花生了。

有些看不過眼的同事更爆出，男方一直是名出軌慣犯，專與各部門的女同事搞曖昧，無論是坐在Reception的年輕妹妹、身材姣好的Finance女同事或是平凡的IT部80後女同事，都曾與他私交甚篤…..至於發展到哪個程度便不得而知了。這才讓她想起，男方早前以公事為名，要了她的手機號碼，借故發了好幾個短訊給她，說說公事和私事，原來不是巧合，也許她性格冷淡，他才沒趣地知難而退吧。

人夫、人妻固然是最好的偷食對象，各自有家庭，身處相同的處境，需定時定候交人……彼此關係只需停留在開心享受、溫存歡愉的情節，過後便分頭回家。週末、假期時，大家識做，互不打擾，無需責任，不會纏身，齊齊開心過後無手尾是有多好呀！







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