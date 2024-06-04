分手的糾結：究竟是放不下，還是不甘心？勉強而來的愛情，真的幸福嗎？

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身處在不愉快的關係中，卻一直未能下定決心離開，是因為些甚麼？

「你知我想分，又唔想分㗎……！」她這話可真有一番意思呀。

她男友脾氣一向不好，會動輒為些小事埋怨或生氣、一言不合更會旋即黑面、言語暴力，甚至大發雷霆。這種受氣的常態一直持續，隔幾天便吵架的生活，誰也沒過得開心。

「既然大家關係唔好，唔係應該有個了斷嗎？」我覺得相處不來的他們該有個結果吧。

時好時壞的關係總是影響著她心情，令她經常愁眉苦臉。他從沒有意識到自己的問題，更認為是她不好，大概對他而言，她總是存在，不會離開，他就依然自我地肆無忌憚的耍著脾氣。然而每當她受不了，有分開的念頭，她又會不其然的想，真的要放棄這段多年的感情麼，就此放手她捨不得呀。她反覆的想著要進或是退，既想逃脫卻又不自覺的走回深淵中。

一段關係中甚麼元素才是最重要？是兩人間的吸引力、喜歡、責任，還是一直以來的習慣？承認吧，壞掉的關係已不是一己之力便能改善，彼此性格是否配合，大家是否合適，能不能好好地相處，才佔著最重要的份量。

她的情況讓我想起朋友最近搬出來自己住，有如密室逃脫後般過得寫意又自在。她本身家境不錯，但中產無憂的家庭不等如幸福，她和家人的關係從不融洽，父母對她不時無聊無理的責罵，對她發火是常事。在考慮搬走前，她曾花過時間希望改善溝通，要是關係有進展，她留在家裏多陪伴也是一份孝心吧，但一切都是她一廂情願，他們相處從沒有變好。後來矛盾漸多，困擾著她情緒，她最終選擇搬出來獨居。雖然要自食其力了，但與其相處不來，倒不如「各自修行」，如她所說「心理健康和精神狀態都好了不少」。

家人如此，情人亦如是，相處不來的感情，更應保持距離。對方的壞心情、脾氣、言語暴力或情緒壓榨，都是無形卻有實質的傷害，我們沒有責任去承受，亦無法無止境的遷就對方，更不想過得委屈或勉強。面對不適合的關係，我們不應只懂得忍耐或啞忍接受，既然對方不會改善，我們便退回一步，分開未嘗不是一種解脫。

離開不適合的人需要勇氣，別說甚麼捨不得或是不甘心，決心踏出這步，對彼此都是件好事，畢竟人生苦短，餘生的日子不想留來互相消耗，保持心理健康要緊呀！







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