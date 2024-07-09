女人愈主動，男人愈受落？癡纏並不如想像般甜蜜！尊重對方Me Time，才能把感情保鮮

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早前他認識一位Potential的對象，兩人約過好幾次，維持在友達以上的狀態。說時遲，那時快，他已斬釘截鐵說不會與她發展，如此決斷不禁讓大家準備吃花生！

「前排你哋先成日出去，相處唔OK嗎，做咩咁快話『無可能』呀？！」好奇的我問著。

「佢係幾主動，次次都借啲意挨埋嚟或拖下我，我無特別抗拒，但都無樂於接受㗎！」他欲言又止的說著：「但做女人最忌係煩呀！」

不是說女人主動，男人總是特別受落麼？不知道他說她「煩」是性格、為人上的麻煩，還是對她興致缺缺，才份外討厭她黏人的行為，他退避三舍的模樣讓我不禁捧腹大笑！

「嗰次佢知我同朋友食緊飯，但佢照樣狂Send Message，話要chat，10幾個Message轟炸，想點呀！」他半反著白眼地把事情始末娓娓道來。

「明知你有約都狂煩你！」我也很怕這種人。

「食緊飯都唔會即刻覆啦，佢咁樣煩住晒已經好扣分，點知夜晚佢仲Send咗段千字文鬧我，話我無立即覆佢係無誠意！」他生氣的說著：「未一齊已經咁樣，我真係唔敢想像同佢一齊會有幾受困！」

倘未正式發展，便已如此緊抓不放，這教人如何接受，誰知道一起後會否日夜被查勤、掐得透不過氣來？！未有檢討自己問題，卻步步進逼，責怪對方，她被當場三振出局是意料中事呀，嘿！

當身邊那位太黏、太煩，是有多惱人？我可是曾經的受害者，某位前度是名控制狂，剛在一起便事事被他掌控。無論與舊同學、朋友或同事聚會，他要我事前通報，亦非常積極地「奪命追魂」。飯局時總會收到他無間斷的短訊，有時會突擊致電查勤或要求我當場拍照，證明只有女生在場。後來更變本加厲，指責我飯聚時沒有立即回覆他，是否趁那一兩小時去鬼混……此等荒唐的話，讓我徹底受不了！他天生沒安全感、生性多疑，是他的事，可別把胡思亂想、控制、吵鬧的一套放在我身上，真煩厭！自此我對此類太瘋狂、癡纏，一昧控制人的人猶有餘悸。

當年紀已老大不小，早就該戒掉年輕時的衝動、莽撞與進逼的個性，對待感情應更為成熟和理性吧。兩人之間無論是互有意思、有意發展或是已在一起，兩個人始終是獨立的個體，是該保留些私人空間。於對方與朋友短聚，或是Me Time發呆時，都不應任性打擾，這是雙方之間小小的界線吧。

癡纏至極，大概只會被當成癡線的一種！







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