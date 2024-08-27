只剩下不安和難過的愛情！為何寧願浪費青春，也不要重新發展磨合？

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「唔開心又唔想分手，又繼續唔開心！」我忍不住揶揄她。

聽過她多次訴苦，提及與男友性格不合的情況，相處上的種種問題，但說還說，她始終不肯分手，我也真的沒好氣了。

他們的關係一直處於「低落」狀態，平時相處淡然無味，以家裏約會為主，節目是各有各煲劇、打機，沒多少交流，他亦不會主動分享生活。對她向來不見得有多關心，經常的冷落、不予理會，大時大節更是不會慶祝；遇上意見不合或吵架時，他更會直接黑面兼冷暴力，絲毫不願意處理矛盾，更是故意忽略她的感受，是把她當成半個透明人吧。

這種名為「男女朋友」的關係，卻絲毫沒有情侶間應有的親密感，只有那份若有若無的冷淡和疏離，是有多食之無味，棄之可惜。

「同佢一齊，我好多時都唔太開心，係有諗過分開，但好快我又唔想啦……。重新識人、了解、發展，再去拍拖、磨合，一諗到要重頭嚟過，就覺得好煩！」她呼了口氣。

即使身在一段不合適的關係，有著諸多不滿和失望，但當她一想到離開便等如一切重頭開始，她旋即卻步，所以「呻還呻」，兩人還是以年計地繼續在一起。

是的，談戀愛本來就是段繁複、煩擾的過程，重新出發去認識人很需要勇氣。在茫茫人海中，遇到一個你喜歡他，他又剛好喜歡你的人、摸索彼此的關係、了解大家的性格、再看看對方是不是一個合適的人，能順利拍拖、發展嗎？說起來都覺得累了，一動不如一靜吧，現在男友算不上很好，但也不至於是個燙手山芋，忍著、接受著，說不定就這樣湊合過日子了。

「一段唔開心嘅關係，留嚟唔係浪費青春嗎？」我忍不住說。

分手固然是個很難的決定，但在這段感情中除了不安，也沒剩下多少開心，是不甘心就此放手，再重頭來過吧。只是她不也在浪費自己時間，錯過遇到更好那位的機會嗎？

錯的人，不會因為她能多忍耐，而變成對的人，不如趁早找下位吧。







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