獨居生活是枯燥還是精彩？堅持到訪女生香閨的男生，意圖也太明顯！

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早前忙碌著新居安排，由裝修設計、添置傢俬、家電，到正式入伙，開展一個人的生活，享受全然屬於自己的空間，甚是悠然自在呀。

早在入住前，男友人已溫馨提示過：「獨居女仔既生活可以好枯燥，亦可以好精彩！」配上他壞壞的語氣，我笑了笑，怎會不明白箇中的意思。

畢竟當單身女生選擇搬出來自己住，可能是開展孤家寡人模式，甚至被貼上熟女、大齡、敗犬、老姑婆獨居等標籤……。而過得精采的女人，不乏是感情生活豐富之人，有地方、有空間去享受愛做的事，認識一位女友人就是每周會邀請不同男人拜訪香閨，幸福、性福滿滿！

獨居有獨居的自由自在，但每件事也有一體兩面，要是自認潔身自愛，偏遇上壞心眼的男人，那就隨時演變成另一場風波！

聽女友人說過一樁往事，她當時正與一名剛認識的男生發展，第一次約會見面、聊天、相處甚好，接著第二次約會，吃飯時氣氛不錯，酒過三巡後他提議送她回家，她見他為人挺有風度，也不介意讓他知道住處。誰不知步進她獨居的家，他旋即露出黑暗一面，幾近霸王硬上弓……還好她最後逃出魔掌！原來之前甜蜜的約會氣氛，他風度翩翩的模樣都是裝出來的，一切是另有目的呀。大概在言談間他得知她是獨居，知道只要上她家隨時能順水推舟，有機可乘，想著能尋開心之餘，還可以省開房錢呀！

近月我與一名追求者吃過一，兩次飯，他暫時只在觀察名單之上。就在某次對話中我提到現在自己住，他隨後接連好幾次說想來我家參觀，想看我書架上的小說或是一齊Netflix。我是覺得大家關係只停留於普通朋友，信任度亦不高，為何要來我家？他繼續鍥而不捨，三番四次的借故想上我家，不是說要拿東西上來，便是我略有不適在家休息時，他要來探望，多次Say No的我覺得很煩厭。獨居是我的事，與他何干，為甚麼想將我家變成約會見面之地？

想到彼此不算相熟，見面時他已喜歡有身體接觸，說話靠得很近，加上他多次想來我家，整件事很Red flag！即使他表明對我有意思，但我可不想跟他獨處一室，想起友人那段危險事故，我頓時對他戒心立起，嘿！

雖說「男女共處一室……」這話有些老土，但作為女人，貿然邀請男人回家不是代表Being nice and friendly，而是隨時引狼入室！







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