分手後就該「一刀切」？和對方保持聯絡，也是一種分手後的風度

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作為前情人的他們，已分手數月，還是保持著密切的聯絡和往來，間中亦會一起出去。大家不禁猜想，他們是否正在重燃愛苗，待再次復合？

「唔會啦，唔會諗同佢一齊返啦！」他斬釘截鐵地說。

「講得咁實呀，哈！」我笑著說。

「同佢性格唔夾，做情人就唔好啦，做朋友算啦。」

「但你地照樣會一齊出去、食飯，所以唔係『友達以上、戀人未滿』嘅關係了？！」我不禁追問。

「分手後，佢間中都會Message或打畀我，我都會照應，始終佢情緒唔係好穩定，如果直接斷聯會更加傷害佢啦，可以維持少少嘅聯絡，再將關係慢慢掉淡嘅。」他若有所思的說，我也沒想過眼前的他如此君子呀。

不少人都認為，分手後是該與對方一刀切的斷絕聯絡，避免連繫，免生瓜葛，才是最正確的分手步驟，然而分手的處理方式不只有一種吧。

是的，他是提出分手的那位，早就做好心理準備了，說出口大概還會如釋重擔，但被動的她，剎那間被分手，事前沒有猜到，是有多震驚呀。要適應這種突如其來，關係上的轉變，是很難以接受，感情可不是說放下便放下的。眼前這個人上一秒鐘還在一起、愛著，這一分鐘就要成為最熟悉的陌生人麼？兩人畢竟用心地相處過、一起過，付出不少時間相伴相依，那些真實的回憶怎能轉頭即忘，說斷便斷。儘管大家性格不合，也可以用一個好來好去的方法，和平地淡出這段關係。

面對彼此關係上的轉變，一時之間是難以走出來呀，訂一個讓大家舒服的過渡期，給予她一段適當的時間，確切地告知她自己的底線，容許對方藕斷絲連、稍微糾纏、保持聯絡、抒發情緒或感受，也並無不妥。用時間將感情沖淡，誠實地面對眼前的變化，讓她接受關係回到原點，亦是合適的態度吧。

考慮對方的感受，溫和地處理感情事，也算是分手後的一種風度。







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