訊息已讀不回，是忙碌還是故意？連Friendzone都不如，誰會有興趣繼續發展？

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早前男性友人正與名女生發展當中，誰知道很快便吵架，宣告破局，原因更是讓人難以理解！

「我諗住同佢發展㗎，點知佢話我覆得太慢，係咪無興趣，講唔到幾句就鬧交啦！」他不憤的說。

「你覆佢覆得有幾慢？」我不禁問。

「佢話我成日先覆得佢一次，即係無誠意！」他說著。

一日失聯，一場吵鬧，讓原本正在萌芽的感情就此告終！

「一日一次？少過你食飯喎，你真係完全無時間覆，定對佢無興趣呀？」我忍不住揶揄他。

「我對佢好有興趣㗎，但有時有野做，咪夜晚先覆囉……！」他試著跟我解釋，然而向我解釋又有何用！

「阿哥，你真係忙到唔會去唞氣、飲水或去廁所？有啲嘢可以做好啲，打隻字話『忙緊』咪得囉，佢至少唔使估估下或嬲咗！」這次我也不幫他了。

雖說有時忙起來，真的會把手機擱在一旁，但他是自由工作者，主要在Weekend時接Job，Weekday甚為空閒的他會駕車兜風或到沙灘曬太陽，聽起來不至於太忙，但既然他說自己不會回覆多幾回，即一切事在人為吧。

一日一Message這頻率真有趣，是比吃飯、吃藥的次數還要少？！誰能理解這樣的Pattern呀，就此我特別問過幾位男性朋友，其中不乏工作出名緊張、忙碌的醫生、護士，他們提到即使再忙也不至於一天一回覆，畢竟對對方有意思，該有來有往地說話，聊天Mode ON呀。

要是我，一天才收到回覆幾隻文字，我也不會認為他對我有意思，連Friendzone都無謂，少聯絡不如不聯絡。其實一個人再忙，有心的話，回一兩句跟對方匯報狀況也可以吧，尤其是發展初期，大家都在互猜、揣摩，女方怎知道他是真忙還是故意冷落，不讀不回？她覺得他無意發展，有些不滿情緒實屬誤會，而他不認為自己處理手法奇特，還口口聲聲表示對女方有興趣，真是無解！

在這個機不離手的年代，即使沒有一整天保持聯絡，亦不是一天一Message吧。何需多多借口，工作再忙，要是在意對方，總能擠出幾秒鐘回一回。尚在發展ing，他已不願意花點時間了解、聊天或溝通，跟這種男人繼續下去也不見得會有好日子。

大概是他回覆頻率太低，錯過了彼此關係晉升的瞬間，亦失去了這段情的發展機會，而我聽他說著，並沒有和應他，只留下一句「抵你，幫你唔到」！







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