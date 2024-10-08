放不下的執念：等待就可換來好結果？不願放手只是場沒結果的虛耗

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感情從來不是只有「1」或是「0」，在愛與不愛之間，還有著不少因素、情況，讓關係充滿未知。他們一起過亦分開了，再糾纏了2年多，有如情侶的相處，他卻遲遲沒有恢復關係，她亦傻傻的不願放手。

這段帶著餘溫的感情時好時壞，他亦很懂得捉心理，對她若即若離。偶爾安排一場甜蜜約會，對她稍微體貼、溫柔一點，她心情便好得有如飄上天堂，春風滿面；當他回復到冷漠的狀態，對她已讀不回或直接搞失蹤，她便即掉進谷底，整天愁眉苦臉地盯著電話。情緒隨著他的一舉一動而長期起起伏伏。

如此的關係很古怪吧，而她偏偏不作它想，一頭的栽進去，與他繼續糾纏，既沒有心思離開，卻也不甘心就此放手。她只有些low level的要求，能和他約會、見面、間中聯絡，她便於願足矣。

而自私的他，既不肯走多一步，也不願意給她一個確切的答案，尤其知道她深陷其中，根本走不了，就把她「閒置」，給最少的付出，自私地利用她的感情，是當作偶爾曖昧的消遣麼？！

既然無法好好相處，卻硬要繼續一起，以年計的糾纏著，虛耗多少心血和時間在這段忽冷忽熱的關係中，每次想分開又捨不得，忍受著對方的冷漠和忽視，墮進一場無止境的虛耗，心情隨之波動不已、重複的委屈和難過、變得消沉負面、沒自信……在這死胡同中打轉著。

她這樣的死守、等待，會有不一樣的結果麼？！被左右著心情、看不到的將來，自欺欺人的等待，都是為了拖延散場的時間吧。

「這種人，還要留著等過年嗎？」也許這段關係早就該結束，只是當局者迷，執著作祟吧。不屬於我們的東西，就不該強求，此等人、此等關係，留來都沒意思，我們都需要勇氣，從火坑中拉自己一把。

等待可有換來好的結果？當感情走到尾聲，糾纏與放不下，比結束還要難過。







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