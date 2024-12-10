幸福美滿的人生，只是表面風光？要維持完美人設，先學會「忍」！

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她在社交平台上經常放著與丈夫、子女的幸福溫馨照，她的婚姻、家庭，也確實讓人羨慕，丈夫外表俊朗，是名高學歷的律師，仔女就讀國際學校，家裏有車有樓，還有海外物業。幸福的家庭、優秀的丈夫、優越的經濟條件，她擁有的大概亦是不少女人一直所追求，是近乎完美的人生勝利組吧！

美好，只在表面，實際是真的如此幸福美滿嗎？！旁人看到的是她完美的人設，然而熟悉她的朋友，早就知道不少內情。丈夫經常在外應酬、夜不歸家、縱情聲色、拈花惹草，她是一直知情，近月更是Keep了一個固定的小三會與她爭寵、爭時間。

當以為這種情況已超越了大多數女人的底線，誓必是爭吵不斷或鬧離婚，身為正印的她卻異常地冷靜，由始至終都沒有多加質問，幾乎是安然無恙的。只要丈夫會回家，會拿錢回來，她能隻眼開隻眼閉，既不會與他多糾纏，也不為此事發生爭執。就連早前她看到丈夫手機內有小三轉來的曖昧情慾短訊，她都是一聲不響的把手機扔回丈夫便算。

「其實你都幾忍得，明知佢出面搞三搞四，都可以當無事。」我直接的說，哈。

「係我覺得無必要同佢嘈啫，影響到宜家既生活就唔好啦。」她話中有話。

「畀著我就一定唔得！」我笑著說。

「唔只係為咗啲細路有個完整嘅家，更加係為咗自己啦，如果離婚有咩好？唔好話宜家生活質素不保，隨時咩都無……咁我不如當無事，繼續做我嘅律師太太啦，我唔會放棄㗎！」她確是坦白。

也許每個人在婚姻的追求都不盡相同，有些女人眼裏容不下沙子，要求對方心裏只有她一個，也有些女人只需要一張穩定的長期飯票。而她目標明確，就是不分開不離婚，一切維持如此，只要他識趣，間中抽空陪伴小孩，重要日子時齊人出席家庭聚會；子女入讀國際學校，鋪路到外國名牌大學讀書；她能返工賺錢買花戴，不用為家庭開銷而煩惱，能有優渥的生活質素，她便看得很開，對於丈夫在外的行徑都不爭亦不吵。

婚姻是要經營，她直接把它當成一場生意來經營，能給她想擁有和需要的東西，她便沒有異議。只要一直能忍，就能繼續當她的律師太太，要是看不開，與丈夫吵吵鬧鬧，失去的就是看似完美的家庭、幸福的婚姻、充裕的財力。不欲一切歸零，就不要搞那麼多，假如多事離婚了，得靠自己維持生活或是找下位男人都絕不容易，忍一忍風平浪靜也！

完美的人設絕不能崩壞呀，律師太太這個身份有一定的吸引力，讓她能半閉上眼睛，面對婚姻中的千瘡百孔，要維持絕佳的人物設定便是當下最重要的事！







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