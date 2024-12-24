節日瞬間變回「單身」？伴侶只顧工作無瑕陪伴，身為女友該乖乖接受嗎？

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濃郁的節日氣氛，大家都沉醉於Holiday Mood當中，計劃著聖誕出遊，或是安排外出打卡、吃飯、準備禮物，與情人甜蜜過節吧！

早在12月初，竟然收到她的邀約，約我陪她過聖誕，是有點奇怪麼，有男友的她為何如此空閒？

「你聖誕會唔會同我出去呀？我男朋友話佢年尾都好忙，平安夜、聖誕都無時間陪我，我唔想咁悶喺屋企呀！」她嘆了口氣的說。

「假期都咁忙咩？」我不禁問道。

「佢話Year-end好多嘢做，又要準備定明年工作安排，放假一係Work from home，一係抖吓，叫我畀啲空間佢！」

打從她收到男友的「通知」，她一直心情不佳，是的，明明有男友，卻要過著偽單身的假期，眼看身邊朋友一雙一對外出、放閃，反觀男友工作為伴，連影都不見，形單隻影的自己固然是不好受呀！

顯然她是個重視節日的女生，期待能和男友一起慶祝，歡度佳節，而他「工作至上」，這個理由讓她反抗不了，身為體貼乖巧的女友，心裏即使多有不甘，還得學會接受、體諒，說句「唔緊要，你忙先」，真是口是心非呀。

「假期都咁忙，咁佢有無預祝？食餐飯，收份小禮物都好呀！」喜歡過節的我忍不住說。

「無啦，佢仲話由佢，叫我唔好為呢啲事執著！」她對男友的手法頗為不滿吧。

一直覺得情侶間無論一起多久，該有的儀式感還是要有的。平時固定約會、節日小慶祝，吃頓飯、互相交換小禮物，都是正常吧，拍拖就是有愛有責任呀。

忙是個理由，還是借口？工作、忙，就是他現在的情況，所以他需要專注，女友就先放在一旁。只是忙歸忙，前或後是不是該有些準備，來個補祝也可以吧，畢竟女生就是在意這少少的心思和誠意，而不是扔下一句「忙做嘢，想要空間」便不想兼不理，有意無意地毫無表示，是把她當透明嗎？

說到底，還是對她已不太在意，只想冷處理麼？還沒把他最近愛理不理、偶爾失蹤、間歇性失聯的事算進去，看來這段情和近日天氣一樣冷。







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