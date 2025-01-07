新年新目標：學會誠實面對自己內心！不被社會期望和年齡所困，做真實的自己

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往年過得好嗎？無論好與壞，都是種體會，而我們都在新一年訂立目標和許願，期待會是更美好的一年。

「新年新目標，我諗今年要學嘅係放過自己，哈。」她半自嘲地說。

她是我的一位師姐，在名牌大學以優秀成績畢業後，於大學任職講師，外表漂亮、滿有氣質，是她最佳的形容詞。人生、工作一直順風順水，有自己的投資、物業，40中的她是位單身貴族，唯一的是依舊在感情路上跌跌碰碰，交過好幾任男朋友，好幾段無疾而終的感情。

「你知我有段時間為咗拍拖，四圍問朋友有無對象介紹，逼自己Social識人，遇過有啲男士，大家相處麻麻、性格、喜好都唔夾，我照會繼續Date，一心想搵個男朋友定落嚟。個時其實好迷茫，好刻意地迎合對方，亦試過接受唔適合嘅感情，真係唔太鐘意咁樣嘅自己。」

「勉強真係未必會幸福，有時最重要係做自己。」我輕聲地說。

近年她為了與年齡競賽，盡快脫單，多次著同事、朋友介紹對象、非常積極地參加聚會、Speed dating，是遇上不少對象，有過多場約會，卻沒有感到開心。反而是不欲落單，試著把自己變成對方喜歡的樣子，討好、迎合，拼命地抓緊關係，讓她感到更為疲憊和寂寞。

「如果要繼續單身就單身啦，與其勉強去搵人，不如今年嘅目標係過好自己嘅生活。」她淡然的說。

或許我們都曾不自覺地活在社會的觀念和期望中，被年齡兩字所困，覺得25歲左右便該有穩定的對象，考慮定下來，30歲要結婚，成家生小孩。當追著這些所謂的目標，糾結於感情事中，卻忘了有很多不可抗力的因素，不是我們想，便能如願。

最近跟另一位朋友說起，感情是最欲速則不達的事，當她30出頭之時，身邊朋友已陸續結婚，而她依然沒有遇到穩定發展的對象，擔心自己會否嫁不出了。然而她調整心態，把自己放在第一位，繼續裝扮、裝備自己，過著悠然自得的生活。就在38歲，旁人都認為是大齡女生，難以找對象的她，遇上現任丈夫，兩人性格、價值觀相近，近40歲時嫁給愛情。這個年紀算是晚婚，但她把專注放在自己身上，對感情不將就，最終收獲想要的幸福。

懂得和自己相處，真實地做自己，誠實地面對內心和需要，看淡無法控制的人和事，按照自己的心意來過，活成喜歡的狀態，才是最美的模樣。







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