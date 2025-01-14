期望男友是高富帥？面對現實！擇偶緊記2個重點，就是「放大」和「縮小」

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自認識她起，她一直處於單身狀態，儘管嘴上嚷著要拍拖，行為上卻從不如此。年屆30中的她，幾近被定義為熟女，一直是母胎單身，未嘗過初戀，從未交過男朋友，是有原因嗎？

近年她努力脫單，參加不同聚會、玩交友App，然而每次約會過後，她對每位對象總是諸多挑剔，過往情況羅列如下：

「佢人工麻麻囉，仲低過我！」

「佢學歷差過我，得Bachelor咋，我話晒都Master啦！」

「佢經濟能力唔太好，仲要供養父母喎。」

「佢個樣普通啦，又唔係靚仔！」

「我覺得佢唔夠高囉，先得170cm。」

還以為亳不客氣說出這樣的話的她一定是個條件優秀，傾國傾城的大美女？實情是她個子不高、外型、樣子平凡，在學校任職，中等條件的她在揀選對象時眼角卻甚高呀。難怪即使積極認識男生，還是一直缺男友，遲遲未能脫單。

畢竟拍拖不是單向的，不是別人看不中她，就是她看不起對方，要求多多，與其一昧的挑剔，以條件取人卻不願意先去了解對方，她怎麼不想想自己有何吸引的優點，讓人喜歡？

不少女生即使年紀漸長，依然把自己經營得好好，有相當的學歷、職位、待人接物的態度，配上比實際年齡年輕的外表和容貌，然而別忘記擇偶市場就是有點現實，年紀確是一個門檻，不少男人依然在意。外在、條件、人格魅力屬普通的她在Market的競爭力如何？要找對象已不太容易，比她年輕的她不會考慮，而成熟又條件好的男士選擇較多，未必會輪到她，當她繼續地無限挑剔，不是在阻斷自己的機會麼？

自身條件算不上出眾，卻希望對方內外兼備，十項全能，是否有些天馬行空？她經常Comment對方的人工、學歷和經濟能力，這是否難以多言，畢竟有錢亦不是幸福的保證，彼此的距離不至於太遠是可接受範圍吧？而外表更是順眼便好，長得帥不帥、是否高大威猛、夠不夠型，哪來那麼多要求，那麼多男神到我們挑麼，嘿！

選對象時只有兩個重點，就是「放大」和「縮小」，「放大」是指要著眼大方向，首要看重的是對方人品性格、三觀、視野、思維和個人能力，及至他有否誠意、情緒是否穩定、待人接物如何等，這些都是長期相處的重點所在。而「縮小」是不要只看表面和細節，放下一些無傷大雅的事情和比較，例如對方的背景、學歷、工作，在可接受範圍內容許有些差距，性格上不用執著他是否夠浪漫、擅於言詞、會不會哄人等。誰都不完美，有些缺點實屬正常，這些都無需放大去看。

說的不是要隨便挑或是選個條件差很遠的男人，而是我們要理性地看待，客觀地評估眼前的對象是否適合，別自居於高位，總不能年紀漸長，愈見挑剔吧！







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