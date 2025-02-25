出軌後感情已生芥蒂？起了懷疑緊張之心，自此一切變得草木皆兵

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自她無意間發現男友背著她玩交友App，與不同女生搞曖昧，還同時間一腳踏幾船，這段情早已變質，只是她沒有選擇分開。

「我覺得宜家同佢一齊好戰戰兢兢，佢每個小動作都好易挑起我嘅神經。」她嘆了口氣。

發生那件事後，兩個人依然在一起，表面上看似是過關了，卻不代表前事已過，她依舊為此長期心情不佳、精神緊張兼煩惱不已。

「有時搵唔到佢，我第一個想法係佢去咗邊，同邊個出去……佢間中提起嘅女同事，我又會有一下諗係咪只係同事，OT係咪真OT？」她皺著眉說：「就算係面對面嗰陣，一見佢電話震，我都即刻會諗邊個Message佢，佢覆緊邊個，係男定女！」

「確實好難當之前嘅事無發生過嘅。」我忍不住接話。

「我都唔想咁緊張，但每次見佢部電話放喺一邊，我會有衝動想Check，去佢屋企嗰陣，又會特登留意有無其他女性物品，睇下有無古怪……。」

那件事過後，她原以為能閉上眼，盡力當作甚麼都沒發生過，但繃緊的狀態有增無減。畢竟他曾出軌是事實，她心裡對此是耿耿於懷，無法裝作若無其事呀。現在表面看似正常，但實則是他的每日日常、生活習慣或是小細節，稍有風吹草動，她便猶如被驚醒，頓起疑心，立即聯想壞掉的他會否重蹈覆轍、一錯再錯，大家都說出軌是有了一次，便會有下次嘛！

那段過去無法抹去，懷疑之心已起，這道陰影真是如影隨形，一切草木皆兵，再難以回到原來的模樣，當彼此之間的信任已遞減，心結沒有打開，如此情況只會持續。畢竟「偷食」是在於人，他心性不夠堅定、總是環顧四周、尋找獵物，這可是沒完沒了的事呀，關係不穩就是愁，看著她精神這般緊張，我也不禁為之心疼。

他們的關係已因為出軌一事心生芥蒂，勉強彌合終究還是會有裂痕，要是無法放下、向前走，分手也是彼此的解脫吧！







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