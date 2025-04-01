外型性格不及有車有樓！好男人真的有標準嗎？

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W和丈夫拍拖多年後結婚，一直相處安然無恙，只是她近日忽然有些奇怪的想法，讓感情陷入風波。

「我呢排開始有啲嫌棄佢，覺得佢唔夠好！」她語帶不滿地說。

「一齊咗咁耐，宜家先嫌棄佢？！」我是有些不解。

「佢平時對我係唔錯，但就係唔夠囉！佢份人平庸，份工人工唔高又無咩前景，無車無樓，亦都唔會買下好嘢哄我！見到朋友嘅老公都好鍚佢地，定時買禮物、送包包，又會車出車入，我就覺得自己老公更加不如人！」她皺著眉的說。

她丈夫外型高大俊朗，月入4萬多，工作未見升職加薪，但亦屬穩定，他沒有車沒有樓，住在家人名下的私樓，稱不上是有錢的中產人士，也算是生活無憂。他生活作息正常，無不良嗜好，平日最多是做Gym或和朋友聚會，亦包辦家中不少雜務，對她一直很好，不時包容她的小脾氣。就這樣看，他是一名好丈夫無疑呀。

然而這樣的好，她已不滿足。她不再是當年和他一起的女孩，現在的她變得更為現實，除了要穩定的感情和家庭外，她更追求富裕的物質生活，能收名牌或包包最好。當看到朋友的丈夫，無論是工作、職位、經濟條件，都比自己身邊那位平凡無奇，安於現狀的丈夫優勝得多。她是羨慕非常，亦因此會拿他和別的男人比較，認為他有多不如人，繼而心生嫌棄之意。

哈，既然他在她眼中如此不濟，那當初嫁給他，是因為當時沒有更好的選擇？懂得比較後的她，才驚覺他是有多「失敗」吧！

好丈夫，好男人可有定義？要有齊高大帥氣、專業、有車有樓、有資產，還要專一、脾氣好，才夠吸引？她丈夫明明人品、性格都不錯，偏偏就是經濟能力稍遜，未能給她想要的物質和生活，便讓她很介意了。

「睇你要咩啦，有人重視伴侶嘅經濟條件，有人要對方畀到情緒價值，兩樣都要就未免太難啦！」我直白的說。

每個人都總有優點和缺點，當我們只著眼對方不夠優秀的地方，一味挑剔和嫌棄，而忽略他的長處，這段情早晚只會步向終結吧！







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