欠債累累的另一半：不願意戒掉惡習，反要自己一同還債？

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單身的她早前認識了一名男生，對方條件可算不錯，外型OK，外國留學回來，在公司的職位亦甚有前景。正當她以為遇到個合適的對象，能好好的發展，一起數月後才發現他問題多多！

他對錢銀完全沒有概念，既是不會計劃用錢的月光族，更習慣先洗未來錢，愛充大頭，平時和朋友食飯，錢包空空的他照樣搶著請客埋單。每月還著信用卡Min pay，拖延還款兼卡數愈滾愈大，已欠下10多萬的卡債。信用卡外，他還有著讓人嗤之以鼻的不良嗜好 — 賭錢，賭癮甚大的他，無論賭波、賭馬或是「過大海」，逢賭必喜，每局金額少則幾千，大至幾萬。輸多贏少，亦慣性向財務公司借錢，債務已累積近30多萬元，每月出糧就是左手交右手的還債。她即使勸過很多次，他就是不聽不改，態度照舊。

「睇佢表面四四正正，背景同前途都好似唔錯，點會諗到原來長期欠債。我勸極佢都唔聽，嗰頭又再碌卡，賭錢……。」她不滿的說。

「欠債、賭癮，無限Loop，好難搞喎！」我對此類人亦甚為反感。

無止境地透支信用卡，為數不少的債務，每月的還債……聽到這裏，已讓人搖頭不已，為何一個良好背景、大好前途的男人，竟然毫無理財觀念，還沉迷花錢、賭博，弄得債台高築，真是一手好牌打成爛牌！

「佢仲話既然一齊，不如同佢一齊捱，幫手還債，還完就可以重新嚟過……。」

「成幾十萬，佢欠嘅叫你一齊還，佢都幾識計數喎！」我不禁掩著嘴笑。

一個沒有自控能力的賭徒、債仔，改不了壞習慣，卻想著找人幫忙，即打身邊女友主意，著她拿錢出來幫忙還債，埋首扶貧，他的吃相有夠難看的！

雖說現在的股市和樓市同樣一池死水，Day day market drop，坐艇的人們身家縮水，真是有苦難言，但大概總比在賭桌上玩輪盤、賭大細，還要借錢繼續賭，繼續輸的人來得好一些吧，哈，我和她自嘲著！

男人可以未有一番事業或工作成就，但絕不能沉迷賭博，賭癮深的男人注定難有出色。及早離開此等危險人物，免得被拉下水，隨時拖跨整個人生！







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