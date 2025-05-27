過於執著對方的陳年往事：心裏跨不過去，就該放手離開？

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「其實我都唔知，應唔應該同佢繼續。」他結巴的說。

「呢樣嘢你要問自己喎！」我直接的回。

他和女友本來性格相投，感情不錯，但有次出於好奇，他仔細問及她以前的情史，而她又直認不諱，一五一十的談及過去。她曾交過數名男友，這些都平常得很，只是還包括幾段，純玩純慾的性伴關係。

他女友大概是相信他，才坦誠自己的過去，把曾經的黑歷史搬出來，也許是說得太仔細，亦可能是太不尋常，他聽後甚為震驚。怎麼眼前這個看似簡單、純情的女友，卻有過如此荒唐、不堪的過去，叫一個倘算傳統的男人如何能接受呀！

「佢嗰啲唔係正常既拍拖喎，嗰時佢明知對方有女友或老婆，都照樣同人搞埋一齊，有啲仲要係齋上床嘅關係，我真係好難接受！」他不忿的說。

過去的事是在過去，他女友坦然的娓娓道來，是說得太激烈、興奮，卻忘了評估男人能接受的能力麼，這回果然說多錯多！

「咁你覺得宜家嘅佢，同以前嘅佢都係一樣？」

「我唔知……但佢以前會咁，即係佢心底係一個好隨便嘅女人？」

到底現在的她是不是一樣隨便或狂野，便不得而知，也許曾經是錯愛、情非得已才釀成荒唐大錯，而那些不堪回首的過去，可會讓她更懂得珍惜現在？

「可能宜家嘅佢變好呢？與其諗以前，不如活在當下！」

「佢以前嘅私生活咁亂，玩到殘，適合做老婆咩？就算我接受到，同佢繼續一齊，都有種幫佢埋單嘅感覺！」

他們有著不錯的感情是真的，但她的過去牢牢地埋在他心裏，抹不掉亦跨不過去。他既然說出「幫佢埋單」這幾個字，顯然仍為前人前事瘋狂執著，陷入懷疑和不相信，和有黑歷史的她走下去，就有如撿了個「壞東西」，心裏盡是不甘心呀！

既然對她的過去心存芥蒂，無法忘記亦接受不了，那不如放過彼此，免卻無止境的糾結和執著吧！







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