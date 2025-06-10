眼淚不能解決問題！重覆偷食的男人，為何捨不得離開他？

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已數不清這是第幾次，她在我面前提起丈夫，說著說著便落淚的情景。頭幾次我還會出盡力的安慰她，著她跟丈夫好好溝通，只是問題一直沒有解決，反反覆覆的，她每次在我面前照樣哭得厲害。

「同佢呢幾年關係時好時壞，好嗰時一家人好開心，壞嗰時我真係唔知可以點......。」

這段婚姻的頭幾年確實有過甜蜜的日子，只是好景不常，她發現丈夫在外拈花惹草，頭幾次吵鬧後，他說會與外面的女人撇清關係，只是繼續欲斷難斷後，還是有小四、小五的存在，到後來已成了慣常模式。無論是年輕貌美或是略有年紀的成熟女人，丈夫依舊來者不拒，留戀在她們的溫柔鄉中 ，一樣花心，從沒改變。

「如果繼續拖，呢個情況只會繼續，你仲要流幾多眼淚？」我輕聲的說。

「我有時諗，既然啲女人唔係真係要同我爭老公，我係咪可以忍呢？如果離婚，我同阿女點算？無咗完整家庭佢都會唔開心，但我繼續忍，佢總會為咗個女，回心轉意㗎？」

哭過、鬧過後，多次傷害後，她已無力再作爭吵，要麼繼續啞忍接受，要麼放手離開，她明白這個決定不只是影響她自己一個，還影響著女兒。

當他在外如何風流快活，依然懂得回家，回來即等如惦記著這個家、女兒和她吧，她是這樣想的。這成了她在這段婚姻中一再退讓的原因，亦是唯一的要求。

也許結婚時的衝動，是因為我們自以為為浪漫而生，沒多少顧慮、牽掛或包袱，只要夠喜歡，想做便做；而離婚卻是一個漫長、深思熟慮的過程，何況有了家庭、小孩，有了更多實際的考量，女兒的成長和全家的幸福，要安排、打算的事她都要顧及，一切已不只是他和她的事了。

被丈夫傷得再慘，累了痛了，她都只能以眼淚排解難過的情緒，即使這是一場無限的輪迴。

也許重覆犯錯是人的天性，會偷腥的男人，從不會改過？「真正愛你的人不會捨得傷害你，而會傷害你的人，一定不只這麼一次」！







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