約會初期禁忌！還在認識階段就談性、探聽對方隱私？隨時被Out！

加入最愛專欄 收藏文章

早前她提到有一名「發展able」的男生，對方外型、工作算不錯，兩人話題也挺多，只是約會兩次後，她決斷地跟我說這位男生正式出局，讓我著實好奇發生甚麼事？

「印象分扣咗就無㗎啦！佢問我嘅野，我覺得唔太Appropriate，我唔想答，亦唔覺得佢應該問。」她的語氣就是無轉彎餘地。

「傾咩激親你呀？」我很想知道呀！

「本來大家都了解緊，睇下會唔會發展，點知佢好突然咁問我性史 — 以前同過幾多個男人上床，一齊之後肯唔肯同佢上床，呢啲我真係唔知點答囉！」她不悅地說。

「未一齊，就問呢啲野，佢咩意思呀！」要是我，也不會回應半句！

起初大家的話題、內容都是正正常常，他卻突然問及這些私隱，還牽涉很私人的性史，真是另類！畢竟他們算不上相熟，那麼快便提及親密話題，這不是直接，是白目！

這種話題教女生如何回答，說太多關於過往的事、情史、性史，怕對方有企圖、有幻想，甚至是有不良的評價和觀感，怎樣都難免影響現有關係，為甚麼要問，還要問得如此深入？有些男人自以為「聊色」，為無傷大雅，能拉近彼此關係，然而女生容易覺得被冒犯，更怕他只想約炮！

「我都忍唔住話返佢點解要問我會唔會同佢上床，佢仲死撐話自己係正常男人，想知都好正常，佢真係唔識尊重人，亦唔覺得自己有問題！」

Sex這個話題，不會隨便跟人聊，何況他們只處於了解的初階段，他硬要聊這個兼想要答案，會否有點Over，讓人覺得他很NG！

誰知道他是怎樣的人，是所謂的正常男人，還是另有企圖，只為上床的玩家？當他有意無意的試探，提及Sex的話題，是明示，想摸底，試探女生是否容易得手，才看看下一步的部署，上床不是拍拖的標配？他這樣問，真讓人懷疑他是欲蓋彌彰，有目的而來！

在約會初段是要建立基礎的關係和信任，遵守該有的界線，依照雙方關係階段而慢慢遞進。至於感情上的話題，包括過去情史、與性相關等內容，本來就不該多談，探聽對方過多的隱私，就是沒禮貌。別以為這樣問只是在「了解」對方、「聊性」能讓感情升溫，這種18禁的話題怎樣也不適合在關係初期提及！

一段認真的關係，是該讓一切順其自然地發生，才不會讓女生感到不舒服，有些事情又何必多問！







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇