以為對方是個好對象，怎知有著糜爛情史！玩弄感情的人，真的有想過定下來嗎？

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近月她與一名男生頻頻約會，對方性格開朗，見面時對她更是照顧有加，讓已單身一段時間的她有點心動。

「佢對我唔錯，好似幾有誠意咁，只不過聽佢講咗啲History，我宜家想煞制！」她嘆了口氣。

就在某次交談，他炫耀自己挺受女生歡迎，細問後他才坦承過往的情史。眼前這位看似有誠意的男生，曾有一段黑暗的過去，年少輕狂的他，身邊不乏主動Approach他的女生，他既沉醉於異性的愛慕之中，亦享受隨之而來的虛榮感。有好幾年他樂此不疲地周旋在不同女生之間，有過多段有實無名的情慾關係 — 無論對對方是否有興趣，他都抱著來者不拒兼「食得唔好嘥」的態度，把女生弄到手，開展肉體關係。當女方想確認男女朋友的身份，他會用一句「我不想拍拖」立馬撇清，很不負責任吧。

「佢話本身都唔鍾意個啲女仔，但既然對方做主動，有得『食』，佢都唔會拒絕，我開始諗佢到底係一個點嘅男人？」她語帶猶疑的說。

雖說主動追求這回事，早已不分男女，但明明對女方沒意思，但見有機會就「照食可也」，是否人品問題？身邊不乏玩世不恭的朋友，我從不會多加評論，對於情愛八掛，我是樂於吃吃花生，前題在於這種霧水情緣是你情我願，明買明賣的歡樂。

然而最讓我討厭的玩家類型就是明知對方喜歡自己，利用他人真心和期待，乘機騙財騙色，一味佔便宜，只顧自己尋開心！女方願意付出或落搭，無非是因為喜歡他，才讓關係加快進度，而他只在滿足自己的大男人心理和征服感，反正免費餐嘛，他又不用付出甚麼。玩弄對方身心，乘人之危，此等Player的手段最Low！

「佢話宜家想定落嚟，唔想再過以前『玩女、食女』嘅生活，但我對佢已經扣哂分！」

曾經連哄帶騙地玩弄別人感情、肉體的男人，該相信他現在真的想收心養性，還是對她又是另一場的假惺惺？

對於已發生的往事、黑歷史，說介意好像看不開，說不介意卻又不合乎人性，畢竟他過往待人接物的態度亦反映其為人性格和品德操守呀！







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