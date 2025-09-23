無性關係：沒有親密、沒有慾望，是壓垮感情的最後一根稻草？

加入最愛專欄 收藏文章

「佢好耐冇掂我啦。」她幽幽的說。

當她這樣說出口，朋友們都很驚訝，畢竟她和男友正在同居，有的是相對的時間和空間，無關土地問題，怎會沒有親密生活？

「上一次同佢行埋都差唔多半年前啦，呢幾個月就算大家晚晚瞓喺隔籬，佢都冇主動掂過我……好奇怪吧。就算我想，主動同佢提出，佢都好唔情願咁，搞到我變咗成日求歡不遂嗰個！」她嘆了口氣。

「會唔會佢忙或者壓力大咋？」我輕聲地問。

「佢根本唔想掂我啦，宜家變咗同屋主！」

同居該是不少情侶嚮往的甜蜜生活吧，兩個人住在一起，起居生活都日夜相對，有盡私人空間，做想做的事，隨時做愛做的事，延續戀愛的感覺有多好！

只是他們的同居生活是變質的那款，每天上班、下班或加班，為了免卻互相遷就及等待的時間，他們幾乎是各有各吃飯、回家，再在家各自各放鬆，享受私人空間。

「宜家佢直情唔會掂我，就算我要求，佢都唔想，係咪有啲可笑。」她嘆了口氣。

他們的關係算不上有甚麼明顯問題，只是兩人平日鮮少溝通、各有各忙，也就漸行漸遠，就連情侶間互動、親密的行為都興致缺缺。她想被男友疼愛，有身體接觸、滿足慾望時，他總是用不同的藉口推卻，一副不願意的模樣，真是讓她失落兼失望。

「既然佢都唔想掂我，我都唔再要求啦，次次都係我想親密，好似我欲求不滿，逼佢做咁！」

住在一起卻有如同屋主，連基本的親密都欠奉，只是名義上依然是情侶。提出要求的她有如逼著他做不想做的事，成了苛求親密的一方，是男女角色掉轉麼，哈！她更不禁有了一連串不安的念頭，是她「失去吸引力」、「對她零興趣」、「他不愛了」、「身體很誠實」麼？

「性」不是關係的唯一，但它是連繫彼此、增加雙方信任、親密度，讓感情持續提升的重要一環。他的冷淡讓她備受冷落，一位的要求被忽視，另一位卻繼續逃避，感情問題更顯而易見。身心遠離已是關係崩潰的開始，該如何平衡？

沒有了性燃燒的愛情，兩人關係更見冰冷，她感受不到親密和愛護，而他的冷淡亦讓彼此關係更為疏離，就這樣壓垮這段感情的最後一根稻草吧！







