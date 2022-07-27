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以前只會聽過熱浪襲港，但近年世界各地的夏天都有熱浪，夏日氣溫接近40度似乎會變成常態。一個月前在本專欄才分享過五款低卡夏日食物（https://bit.ly/3uo5cCN） ，現在再分享多5款食物及菜式，大熱天時沒胃口也可養好身體。

#1 蔬菜類：綠色生蔬菜

如果你有留意我的 Instagram，就發現從七月頭開始我有很多餐都有食生的蔬菜及沙律之類的菜式。綠色蔬菜通常是鉀質的豐富來源，夏天時候就更加需要攝取這款礦物質去降血壓。寫了專欄這麼多年，我都知道當我一說沙律，就會有同學或讀者說家人不喜歡生的蔬菜，因為很硬（或很粗糙嚡口）。 其實這個問題解決方法非常容易；我製作沙律，尤其是供小朋友吃的，都有一個宗旨，就是製作到可以用匙羹進食。將所有你家人說太硬或太粗糙的生蔬菜切碎或切細件，就不會太硬了；再加上炎熱天氣也不想用刀叉，一隻匙羹可以完成的一餐最簡單不過。

炎熱之選：嫩菠菜、火箭菜、西芹、及其他野菜

建議用法：將它們切1碎粒或幼葉，務求加了沙律醬汁之後可用匙羹進食

#2 飲品：椰子水

炎夏補水飲清水一定是最好。但如果有時想飲品有一點味道，在便利店可以選擇椰子水。椰子水含有電解質鉀、鈉、鎂及鈣，夏天流汗多有助維持體內液體平衡。此外，椰子水中電解質含量會因椰子成熟與否及品種而有所差異，成熟椰子傾向含有較高分量電解質，椰青則含較少。相比一般運動飲品，椰子水通常都不含添加糖及化學色素，較符合EatClean無添加理念。

1杯無糖椰子水營養數值：

• 熱量：～45卡

• 蛋白質： ～1.7 克

• 脂肪：～0.5 克

• 碳水化合物：～9 克



注意椰子水雖然含有電解質，但又不算高至作為長期耐力比賽，例如馬拉松，作補充。

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