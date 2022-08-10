加入最愛專欄 收藏文章

某些人特別吸蚊叮咬，某些人則好像較幸運。就因為此，有人會覺得，飲食習慣會影響蚊叮咬的情況。從小到大，我都好像特別吸蚊，每逢跟朋友一起行山或做戶外運動，我都比其他朋友多幾倍蚊叮咬。有時候情況差到，朋友會每逢15至20分鐘自動直接在我手腳狂噴一番，他們都笑說，一定因為我是素食者的關係。

（圖片由作者提供）

其實，這句說話可以是對的，也可能是錯的。就讓我拆解3個關於蚊針的誤解，及分享真正吸蚊的原因。

誤解1：素食者較吸蚊或抗拒蚊

實情：未經證實

身邊經常有朋友說作為素食者後，吸引蚊叮咬的情況好轉。但事實上，並沒有任何研究指出素食與否是否與蚊叮咬有關係。最有可能的情況是，成為素食者之後可能進食某款食物較多；素食飲食中最強力而又可證實對抗蚊的食物，是葱屬蔬菜。葱屬家族包括大蒜、洋葱、韭菜、青葱等。

誤解2：健康飲食者較少吸蚊叮

實情：機會大

我說機會大，是因為沒有研究證實進食健康食物可抗拒蚊叮咬。實情是，健康飲食者通常較少進食加工食物。研究顯示，蚊子喜歡高含量乳酸的血液。增加乳酸水平的加工食物包括

酒精，尤其是啤酒；

高鈉高鹽食物例如煙肉、火腿、香腸等加工食物、薯片、罐頭湯、即食麵等

誤解3：進食味道濃烈食物會吸蚊

實情：未必

上面亦提過，葱屬食物如洋葱及蒜頭已被證實較驅蚊。但是，另一款味道濃的食物——芝士，就較吸引蚊子。原因是芝士（及其他乳製品）含乳酸水平高，味道愈濃烈的芝士，乳酸含量就愈高。再者，這些「臭味」芝士比其他乳製品更加吸引蚊叮咬，是因為這些芝士用了一款細菌去發酵。而這款細菌，與令腳發臭的一款細菌屬同一個家族。

另一款味道濃烈的食物，就是泡菜及酸菜。這些醃製菜需要乳酸去發酵，所以亦是屬於吸蚊食物。

Top 3 吸蚊因素

1. 體溫

蚊子對於體溫特別敏感，遠至50米距離就會聞到「獵物」。運動者由於血液循環高，亦會放鬆毛孔助散熱，所以蚊子對正在運動人士特別有興趣。

另一類人士即使不是在運動中，體溫亦會較高，這包括汗多人士、小朋友（因活動量大因此流汗多），或癡肥人士。另外，由於這群組由於容易出汗，所以呼吸次數亦會較多。研究顯示，蚊子對呼出的二氧化碳也特別有興趣。

2. 血型

一項2004年的研究證實了，血型與蚊子喜好扯上關係。日本研究人員最終發現，蚊子對於O型血最吸引，相對於A型血人士，O型人士蚊針機會率高出八成。根據此研究結果，蚊子最吸引的血型是O，其次是B，然後是AB，最低被蚊針率的是A型。

3. 衣著顏色

蚊子傾向願意接近4款顏色衣著人士。一項在今年2月公布的研究顯示，蚊子傾向喜歡黑色、湖水藍、紅色及橙色。研究人員估計紅色及橙色比較與我們的膚色相近，黑色是因為蚊子本身喜愛暗沉顏色（可能因為不容易被察覺），但研究人員暫時解釋不到為何牠們喜歡湖水藍。研究人員亦發現，當有二氧化碳在附近，蚊子飛近源頭後才對這四款顏色有興趣；一般情況如果沒有釋放體溫及二氧化碳的「獵物」在附近，它們會匿藏於黑暗環境當中。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動