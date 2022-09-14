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身體各種荷爾蒙有着不同的職責，某些是負責傳送訊息，某些則負責維持身體機能平衡。當荷爾蒙不平衡或失調，很多女生都感覺到的。從情緒不穩，以致失眠、體重及體脂驟增，導致食慾突然改變等，有時候好像一個症狀完了，另一個症狀又出，有時候卻好像全部同時出現。年頭時候我寫過一篇專欄文章關於用飲食法急救改善荷爾蒙失調，當時亦收到多位讀者問及，有沒有某些食物需要避開，從而避免導致荷爾蒙失調。當時我回答並非只是一兩款食物，而是整體飲食習慣。今天就讓我分享四個導致荷爾蒙失調的飲食習慣。







#1 澱粉控



「澱粉控」，一般是指每餐都一定要有澱粉食物人士，如果沒有的話會感覺不安，例如早餐一定要食麵包，或還未肚餓時腦袋已想着食餅乾、麵包、即食麵等精煉澱粉食物。經常渴望進食澱粉的女生，除了飲食中可能過分攝取澱粉質從而引致血糖及胰島素波動之外，通常同時間亦進食不夠蛋白質食物的。全天每餐都進食足夠蛋白質實在重要；蛋白質不但提供身體不能自行製造的必須氨基酸，亦缺乏足夠蛋白質去製造肽激素。當缺乏肽激素，就影響了新陳代謝、食慾、生育、紓緩壓力的功能。研究指出，長時間蛋白質不足，與免疫力、新陳代謝、感到焦慮或有壓力，及甲狀腺失衡扯上關係。



欣欣建議：實行「餐餐有蛋白」。在每一餐，包括零食時候，都盡量選擇有蛋白質含量豐富的食物。



#2 突然進行節食或斷食



這個情況，比想像中更常見。情況是這樣的：有時候發覺自己就是因為荷爾蒙失衡，令身體體重突變，於是心急就立即進行節食或斷食等減少進食分量的減肥方法。可惜，這個方法通常會反令荷爾蒙失調更加嚴重。要知道，我們身體的荷爾蒙是由三個主要腺體負責調節的：下丘腦（位於大腦）、垂體（位於大腦）、腎上腺（位於腎臟的頂部）。這三個腺體都對進食量、生活壓力、及運動量非常敏感的。當你身體已經有其他壓力時候，再突然節食，研究指出會導致身體分泌皮質醇，即是我們經常稱的「壓力荷爾蒙」，導致身體愈來愈多壓力，愈減愈難減。



欣欣建議：不同人需要不同的減肥方法，適合他人的，未必適合你；再者男女內分泌有別，生活習慣、健康狀況、年齡不同亦有分別。所以，若遇上荷爾蒙失調而又希望同時間進行減肥減脂的話，建議諮詢專業註冊營養師。







#3 無糖不歡



除了對體重帶來的影響，添加糖亦能擾亂你的荷爾蒙。研究已證實，添加糖破壞腸道菌群，令荷爾蒙失調情況更加嚴重。內分泌系統失調，會導致胰島素抗性，令血糖不穩定情況更加嚴重。一項加拿大研究發現，過多葡萄糖及果糖會關閉負責調節雌激素及睾酮的基因。當這兩個荷爾蒙被打亂，會帶來連鎖反應；輕則會導致皮膚暗瘡，嚴重的可能增加不育、多囊卵巢綜合症，甚至子宮癌的風險。



欣欣建議：添加糖充斥在各款加工食物及飲品，因此要去減少對糖的倚賴，就要從飲食各個細節中留意每項食物，例如冷凍咖啡及茶飲品、果汁及其他包裝飲品、甜品、糖果、包裝食物例如乳酪、早餐穀物片、燕麥棒等。



#4 放工後飲酒減壓



你也許也留意到，酒精分量建議上限，男性是高過女性兩倍的。一來是因為身形及體重分別的關係，二來是因為其實酒精對女性健康功能有多項負面影響的。研究顯示，若果少女青春期飲酒較多，會影響生長及骨骼健康。而飲酒對成人女士也有影響；從人類及動物研究都發現，酒精影響月經周期。研究亦發現，過多酒精對於停經後女性的荷爾蒙變化亦較嚴重。事實上，2009年一項大型研究指出，女士每天多飲10克酒精，其乳癌風險會增加12%。



欣欣建議：酒精愈少飲愈好。女士酒精上限一向是每天一份。但近兩年的研究指出這個分量其實是太高，之前所謂的飲酒好處，卻不能抵銷所帶來的健康壞處。所以現在某些國家，例如加拿大，正建議減低酒精分量至每星期兩份。











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