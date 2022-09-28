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營養知識提升、生活指數改善、資訊發達、普遍教育水平提高等，這些因素令人估計全球對營養及健康飲食知識應該愈來愈豐富。可是即使知識豐富，過去30年，全球人民飲食習慣卻沒有大改善。

（圖片由作者提供）

最新研究評估了全球兒童及成人的飲食模式，將參與者按居住區域、年齡、性別、教育程度、城市化程度再進一步分析，檢測了全球185個國家從1990年至2018年之飲食習慣。研究團隊按照特定一組健康飲食指數指標AHEI去評估，然後計出一個分數。零分作為最差分數，而100分作為最健康飲食習慣分數。

於過去30年，全球人民平均飲食習慣只改善了1.5分。

此健康飲食指數評分AEHI是與多個慢性疾病扯上關係的；之前美國研究指出，當健康指數評分高達64.5分，相比低平均分36.9，數據顯示可降患上心血管疾病風險24%、糖尿病風險33%、癌症風險6%。如果在任何時間能改善飲食20分，可減低癌症死亡率及心血管疾病死亡率兩成。再者，不只是美國數據得出這個疾病與健康飲食評分關係的結論，法國、英國及新加坡亦得出相同類似的數據資料。研究人員在報告說明，不良飲食習慣導致全球1／4以上可預防的死亡個案。

健康飲食得分項目包括以下例子：

● 豆類

● 果仁

● 全穀物

● 海鮮

● 非澱粉蔬菜

非健康飲食失分項目包括以下例子：

● 紅肉

● 加工肉

● 含糖飲品

● 高鹽加工食物

研究結果正反應了地區生活質素、收入、性別、年齡的分別

#1 地區／國家之分別

結果分析了2018年數據之後，全球平均健康飲食分數只是40.3，相比1990年，飲食指數只改善了1.5分。以區域區分，拉丁美洲平均分數最低（30.3），而南亞洲分數最高（45.7）。只有10個國家得分超過50 ，但這10個國家只代表了全世界1%人口。得分最高的國家包括越南、伊朗、印尼及印度；而得分最低的國家（約30分）包括巴西、墨西哥、美國及埃及。

報告並沒有提到香港。以地區之分，香港在報告是屬於東南亞／東亞區；此地區平均分數排行第四（約39），落後於世界平均分，但相比北美及西歐等區（約38）稍高。

#2 年齡分別

成年人的得分明顯高於兒童及青少年；分數是呈現U形，反映5歲以下幼童及年長人士得分最高。

#3 性別分別

女性也比男性吃得更健康。數據反映普遍女性比較著重營養健康益處，而男性比較重視味道及進食時所帶來的樂趣。

#4 社會經濟分別

健康飲食也受到社會經濟因素影響，此亦包含城市化程度及教育水平。於同一個地區，受教育程度較高的成年人，或教育程度較高父母之兒童子女，整體飲食質素都是較低收入優勝的。

飲食似乎與知識無太大關係

我仔細讀了報告，發現很多群組或地區之所以低分，源於以下兩個主要因素：

● 進食過多失分食物（即高鹽含糖加工食品及飲品）

● 進食不夠得分食物（即款符合EatClean理念的天然原形食物）

（圖片由作者提供）

雖然報告有指出於同一地區，高教育家庭飲食比低教育的較為健康，但以區域區分，報告中有一個地區名為「高收入地區」，主要包括美加、西歐等國家。這個區域整體成人及兒童年齡組別都低分，排行尾三。看到此，就令我領悟到，有時候，即使知道那些食物是健康或不健康，及亦有足夠收入去購買健康食物，似乎沒有因知識而改善成持久的習慣。高收入地區，亦有方便地點購買健康食物，同時亦有方便地點購買不健康食物。要推動更廣泛的健康飲食，也許需要更多政府政策推動，例如分配更完善的本地農業發展資源、學校營養午飯資助、健康飲食工業發展及資助等。







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