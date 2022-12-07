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上星期在本專欄推介了生蜂蜜，隨後收到多個留言問，生蜂蜜好還是麥盧卡蜂蜜好？有見及此，想在本星期寫一個續集，一次過列出本港常見的5個蜂蜜類別及用法，可讓你選擇。

1.普通蜂蜜

正如上星期討論生蜂蜜時候也提過，普通蜂蜜通常採集後，會經過多個加工程序，例如巴氏殺菌，以高溫去殺死霉菌，這個程序有助延長食用期。另外，蜂蜜也會經過多次過濾，去除雜質及氣泡，令蜂蜜變得柔順清澈，容易倒出來。

普通蜂蜜來源地可從世界各地，亦沒有規定蜜蜂採自的花卉；蜂蜜的味道，與蜜蜂採集的花卉有關。

用法：製作甜品及適合其他需要加熱的菜式或飲品。

2.生蜂蜜Raw Honey

生蜂蜜屬於較少加工蜂蜜的一種，通常從蜂巢中取出蜂蜜之後，會經過網布過篩，將蜂蜜、蜜蠟及其他雜質分離。之後，通常都不會經過加熱程序，而大部分生蜂蜜也不會經過過濾。但我亦在市面見過過濾的生蜂蜜，沒辦法，暫時沒有法例規定生蜂蜜可以或不可以經過甚麼加工程序，所以通常我都建議買蜂蜜的話，要買信譽良好的品牌。未經過濾的生蜂蜜，通常呈現奶黃或奶白色，亦比較固體的，不容易倒出來。相對普通蜂蜜，生蜂蜜通常含更多氨基酸、維他命、礦物質、酵素及蜂花粉。但相比認證麥盧卡蜂蜜，生蜂蜜並沒有被認證的，所以含多少有益酵素等，大家是不知道的。

跟普通蜂蜜一樣，生蜂蜜來自世界各地，亦沒有規定採集自特別一種花卉。

用法：由於含酵素，建議別加熱或用滾水沖，直接吞就可以。

3.有機蜂蜜Organic Honey

別混淆生蜂蜜與有機蜂蜜，這兩個是不同的產品。生蜂蜜通常是關於加工程序，而有機蜂蜜通常是關於蜜蜂的生長環境及花卉來源。經過驗證的有機蜂蜜場，附近通常沒有大型工廠或會排放化學廢物的地方。換句話說，有機蜂蜜場通常都遠離城市及污染地區，理論上有機蜂蜜不含（或含較少）化學物質。

有機蜂蜜來自世界各地，有時也是生蜂蜜，有時也會經過加熱及過濾程序。

用法：製作甜品及適合其他加熱程序，但如果是生有機蜂蜜，就不要加熱。

4.純正蜂蜜Pure Honey

純正Pure只是一個marketing賣點，是指蜂蜜並沒有添加其他物質，例如添加糖或其他食材（例如薑）。純正蜂蜜並不代表生蜂蜜或有機蜂蜜，大部分純正蜂蜜都是普通蜂蜜。

用法：製作甜品及適合其他加熱程序，如果是生蜂蜜就不要加熱。

5.麥盧卡蜂蜜Manuka Honey

麥盧卡蜂蜜，採集於麥盧卡樹，屬於茶樹的一種。一直以來，新西蘭及南澳洲土著都認為麥盧卡樹葉有治病功效。經研究發現，麥盧卡蜂蜜蘊含多款天然抗菌抗病毒物質，包括MGO、 DHA 及Leptosperin，這些物質或可抑制60多款細菌，也可對抗抗生素抗藥性的超級病菌。市面上充斥各款麥盧卡蜂蜜產品，價格亦高，建議購買有UMF認證的產品，確認蜂蜜內含有5款麥盧卡獨特營養素及基因。UMF認證麥盧卡蜂蜜通常來自新西蘭。

用法：如果是為了藥用健康功效，麥盧卡蜂蜜適合直接吞，別煲熱或用滾水沖。若真的想加麥盧卡蜂蜜於飲品中，暖水的溫度最好不超過攝氏40度。







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