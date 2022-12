Beauty 識食Hea住瘦 - 曾欣欣



加入最愛專欄 收藏文章 血糖不穩?便秘?炎症?聖誕大吃大喝後的4個狀況!營養師推介4款急救食物 踏入聖誕節,又到大食會高峰期,也可能是最有機會暴食的時間。當然對健康最好的方法就是有點節制,但如果吃多了,翌日早上也可用以下4款食物補救。 #1 情況一:雞尾酒會吃得太多hors d’oeuvres前菜 補救食物:奇異果 目的:以鉀制鈉 公司酒會或雞尾酒會通常是前菜小食天堂,酥皮糕點、芝士小食、火腿菜式等美食都是高鹽食物,鈉質攝取量有機會超標。常見鈉超標症狀,包括水腫、胃氣及高血壓。對衡鈉質的傷害就需要鉀,翌日早餐建議進食高鉀食物,例如奇異果、香蕉、牛油果等。 建議分量:兩個奇異果 #2 情況二:自助餐或大食會食得太多 補救食物:蘋果醋 目的:平穩血糖 兩年前在本專欄也討論過蘋果醋(http://bit.ly/39LdFDH ),解釋醋對血糖及胰島素水平帶來好處。蘋果醋不但有助平穩血糖,亦有助增加飽肚感。一份美國研究發現,當糖尿病患者睡前飲用兩湯匙蘋果醋的分量,翌日早上的空腹血糖指數降低了4%,如果本身空腹血糖指數高過7.2,飲用蘋果醋的效果更加增加,血糖指數更加降低6%。注意,醋不宜直接飲用,會破壞牙齒及食道;必須用水混合,或可試試以下的食譜: 建議分量:1湯匙蘋果醋混入1杯水 #3 情況三:蔬菜吃得不足夠 補救食物:西梅乾 目的:防止便秘 又是的,大食會美食當前,食飽了,再無空間進食蔬菜水果,因此增加便秘的風險。西梅乾蘊含山梨糖醇,攝取後進入大腸時候會吸收體內的水份,刺激大腸蠕動,有輕瀉的作用。西梅乾亦含膳食纖維,有效加速腸道蠕動。注意,如果你一向並非定期進食西梅乾,別一開始一次過食得太多,建議從3至4粒分量開始。 建議份量:3至4粒西梅乾 #4 情況四:吃得太多甜品 補救食物:乳酪+水果 目的:避免因攝取過多糖分而引發出炎症 促炎及抗炎飲食,我也討論過多次,其中高糖飲食,是誘發慢性炎症的其中一個主要誘因。攝取過多的糖份,會在血液裏的蛋白質或脂肪結合後,產生了糖化終產物,從而引慢性炎症。另外,過多糖份亦會導致腸度菌群產生變化,而腸道菌群與炎症及身體健康有密切關係,所以翌日早上最好選擇含有益生菌的乳酪,維持腸道健康。用乳酪製作smoothie早餐時,再加入顏色鮮艷的水果例如草莓及藍莓,添加更多抗氧化物質,對抗自由基對細胞的損害。 建議分量:半杯乳酪 + 1杯水果





