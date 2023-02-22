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由於每星期要寫專欄，我的手機一直都記錄了一系列計劃寫及的營養題材。每個星期，我都會將題材重新排列次序；有急切性的、有新研究結果、及與時令有關的，都會插隊先寫。收到關於新推出食品新聞稿，就排隊等有關題材一併寫。有一篇題材，卻足足在手機排了近5年；終於，今天可以寫了。

香港禁用部份氫化油，於今年年尾正式生效

早於2018年5月，政府發佈一份名為《邁向2025 香港非傳染病防控策略及行動計劃》。計劃中有九項目標，所以當年的一個晚上，我就坐在床邊慢慢讀。當我讀到目標七的時候，精神為之一振。因為，我見到當中其中一個指標21 提出：「食品供應中不使用反式脂肪」，指引亦提到是否應禁止部份氫化植物油的使用。

然而，指引推出後卻寂靜了幾年。終於到了2021年七月，立法會通過了《2021年食物內有害物質修訂規例》，禁止進口及銷售任何含有部份氫化油的食品及食油，而此修訂規例將於今年12月1號生效。換句話說，今年12月，我們的食物，包括餐廳及快餐預備的、麵包店及飲品店製作的、以及所有本地及外地進口的包裝食品，不應再使用含反式脂肪的部份氫化植物油為食材。

部份氫化油及反式脂肪之關係

部份氫化油，是植物油經過加入氫氣後而成的加工油，這個程序可以產生更穩定的脂肪酸結構，從而延長保存期及高溫油炸之穩定性。部份氫化油的主要成份是反式脂肪；有研究指出，反式脂肪會增加炎症及引致身體出現各種健康問題。反式脂肪亦會降低HDL好膽固醇水平，帶來的健康傷害比飽和脂肪更甚。

食品商逐漸改用食油

自從2018年起，我有跟進一些本地及進口加工零食食品標籤，看看有否因這個建議而改用食油去減少反式脂肪含量。某些食品，在此5年期間已改了。例如以下這款冷藏蛋糕，看看我在2017年拍下的相片與今年之改變。

從成份表可見到，主要的脂肪食材有改動。2017年拍下的相片，見到第四成份用了一款含有部份氫化油的固體脂肪作為食材；而在今年拍的同一款蛋糕成份表，就見到脂肪食材，改用了為植物牛油（澳洲出產的植物牛油早於九零年代已經是沒有反式脂肪了）。就是這個主要食油改動，令每份之反式脂肪含量從0.3克，降至0.1克。

4步尋找反式脂肪

1. 留意食品包裝成份表是否含有「部份氫化植物油」、「起酥油」等字眼

2. 查看營養標籤找出反式脂肪含量。注意，即使標籤寫著0克，也未必一定是零的。這是由於本港法例容許食品標籤每100克食物含不超過0.3克反式脂肪的，可標籤為0克。換句話說，如果食品含0.3克，標籤可標0克；如果含0.1克，標籤也可標為0克。所以要用第一步去尋找反式脂肪較可靠。

3. 留意，乳製品含天然反式脂肪的，這些反式脂肪屬於天然而非加工，是可以接受的。食品例子如牛油曲奇，由於用真牛油，所以營養標籤會見到反式脂肪含量的；其他食品，如果含有牛油、芝士、奶、固體、乳酪等，營養標籤會見到天然反式脂肪含量。

4. 以下5類食物，之前屬含反式脂肪的常見食物；未到禁用生效期之前，購買這5類食品時就要謹慎查閱包裝資料或詢問製造商：

a. 快餐油炸食品例如薯條、炸雞等：某些快餐店選用了含反式脂肪的油（通常因為價錢較平且食用期較長）去炸食物。之前食安中心揭露快餐店油炸食品之反式脂肪含量，如不確定餐廳是否用含反式脂肪的食油，就盡量少吃油炸食物了。

b. 港式包點 （包括港式麵包、蛋撻、肉批、曲奇等）：餅店通常不用標籤成份，唯一的方法就是直接問

c. 中式糕點（包括老婆餅、酥餅等）：同上，餅店通常沒有標籤，唯有直接問。

d. 餅乾（包裝蛋糕、梳打餅、夾心餅、及各款餅條零食包括小童零食）：查閱成分表及營養標籤

e. 植物牛油：屬早期含反式脂肪的常見食物，不過近期的植物牛油通常都改用了其他飽和脂肪含量高的食油去製作，而非部份氫化油，有時亦會混合牛奶或牛油，所以也有機會標籤到天然反式脂肪。購買時候為謹慎起見，要查閱成份表。







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