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健身室的小廚角落，都很容易見到smoothie蹤影。這款以蔬果為主要成份的飲品，是健康愛好者喜愛飲品之一，而我，也是粉絲之一。多年來我都在社交媒體分享各款smoothie食譜，但當近日突然收到一位讀者的問題：smoothie健康嗎？

看她的留言，原來是問及在超市售賣的樽裝smoothie。這些混合水果包裝飲品，通常都被推銷為營養飲品或營養代餐，有效幫助運動後復原、或減肥等。今個星期專欄題目，就想藉此分享smoothie飲品之優點與注意事項。

何謂Smoothie ？

Smoothie的英文原名，源自用口感較粗糙的蔬菜及水果，經食物處理器攪拌後，達至口感柔滑的一杯飲品，所以名字包含smooth此詞彙。中文翻譯，從起初的「奶昔」，至中期用「冰沙」，到現在較流行用「果昔」、「思慕雪」等。

優點一：一次過進食幾份蔬果

一杯過進食多份蔬果，實在是smoothie的最佳優勢，尤其是平時不太喜歡的蔬果（例如菠菜、西芹、或紅菜頭等），都可以用smoothie這個方法，一次過去攝取各款蔬果中的維他命C、胡蘿蔔素、花青素、茄紅素、葉黃素、多酚及其他抗氧化物質。一般我製作Smoothie，都會用上最少兩至三份蔬果。詳細食譜可以參考我在YouTube有一個果昔playlist。

果昔食譜

優點二：可作運動後復原飲品

經過一輪運動後，需要補充所流失水份之餘，亦提供所需蛋白質去修補肌肉復原，及提供能量。但是，出完一身汗後，又未必想進食一大餐。所以，一杯能提供必需營養素的飲品，非常方便。視乎運動長短及身體所需。建議製作時候注意蛋白質來源，可以提供約15至25克蛋白質作補充。適合用於製作smoothie飲品之高蛋白食物，包括：

● 牛奶

● 高蛋白植物奶（例如豆奶及燕麥奶）

● 希臘乳酪

● 乳酪

● 滑豆腐

● 蛋白粉

● 種籽（例如南瓜子、奇亞籽、亞麻籽等）

購物包裝Smoothie要注意以下三點：

#1有時含太多果汁

在家製作smoothie，未必會用果汁作作為基本液體，但市面上售賣的smoothie，有發現第一成份是果汁，然後再加其他水果蓉。當這個情況出現，這份樽中包裝飲品，可能含過多碳水化合物。如果在超市購買smoothie，記著查閱成份表，注意果汁及其他食材的排列次序，避開果汁排第一及第二位的產品。

#2膳食纖維有時含量太少

飲smoothiei的主要益處，是想攝取更多蔬果，而蔬果當中的有益營養素，就是膳食纖維。如果在家製作，通常一杯都會含最少5克，甚至8克膳食纖維。所以如果街外購買smoothie，當然我們會希望飲品含一定數量的膳食纖維；如果膳食纖維含量是零的話，究竟有多少水果肉？

這款在超市常見的smoothie盒裝飲品，有多款口味，其中這款石榴味，纖維含量是零。當我查看成份表，頭三款成份都是果汁。

成份：石榴汁25%、提子汁23%、蘋果汁22 ％、香蕉蓉19%、紅莓蓉6%、藍莓蓉5%。

#3避開含有添加糖之選擇

購買smoothie與購買其他包裝飲品一樣，盡量避開含添加糖的選擇。一般smoothie含多款水果，已經能提供天然甜味，不需要再添加糖的。

例如此糙米薑黃smoothie，並不含任何水果，也不含蛋白質，但纖維含量算高，亦有加了鈣質，可是添加了糖。在缺乏蛋白質及脂肪情況下，這款飲品突然就變了100%碳水化合物，營養分布不平均。

成份：水、糙米麵粉、膳食纖維（菊粉）、糖、礦物質（碳酸鈣）、薑黃粉、乳化劑（ 473 ）、維他命C。

不需添加糖亦可增添味道的三個方法

1. 用不同的水果，例如蘋果及香蕉，屬相對較甜的水果，但也可以用菠蘿或芒果等其他甜味水果去製作。

2. 加有獨特味道的食物，例如可可粉、抹茶、薑黃粉、玉桂粉、薑粉、雲呢拿豆等。

3. 可改基本液體，例如用不同植物奶，會有不同的味道。







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