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我在本專欄曾討論過關於咖啡與燒脂率這個題目，其中兩年前亦分享過，關於運動前攝取咖啡因，可否加速消脂的研究。研究結果顯示，運動前攝取咖啡因，有助提升燃燒脂肪率。而很多人運動前（尤其運動時間少於1小時），都沒特別進食，屬空腹進行運動。所以很多時都有讀者問，運動前空腹飲用咖啡，會否傷胃？

回答這個問題之前，我要首先指出，並非人人都適合空腹運動的，特別是糖尿病患者。糖尿病患者若要安排運動時間，建議運動前進食少量含碳水化合物食物；如不想再加多一餐小食，建議或在進食正餐約3小時後才運動，那就有適量碳水化合物去提供能量。

至於健康人士，若運動少於1小時且不太劇烈，是可以空腹進行的，也可以空腹飲用咖啡。

空腹飲用咖啡會否傷胃？

胃部，可承受各種刺激物的。自1970年以來，研究人員一直都有研究關於咖啡的益處及壞處，及對腸道帶來的影響。結果亦顯示，胃部有多重保護自己功能的方法，遇到特別的刺激物，會分泌一層口口的粘膜，阻隔胃壁及你所進食的物件，形成一個屏障。而這個屏障，亦可以保護胃部自己本身，免受酸性環境損害。咖啡，對某些人來說可能是屬於刺激物，但相比於酒精、煙、其他濫用物質、藥物等，其實算「溫和」。總括而言，研究於最少每天三杯或以上人士亦顯示，空腹飲用咖啡，並不會傷害胃部及小腸，亦不會引致潰瘍或其他消化系統嚴重疾病。

然而，雖然不傷胃，但不是人人都適合空腹飲用咖啡的，而這兩類人士就不適合空腹飲用咖啡！

#1胃酸倒流患者

當咖啡進入胃部後，會降低胃部的酸鹼度，及增加胃液分泌。雖然，對於絕大部份人來說，胃部面對酸性胃液，並不會造成甚麼破壞，尤其是當胃部有其他食物。可是，對於胃酸倒流患者，空腹時飲用咖啡，有可能導致胃部不適。此外，酸性環境會令連接食道與胃部之間的壁肌放鬆及張開，令胃液反流上食道，令胃酸倒流情況更嚴重。但是，研究結果對這個情況並不一致。例如在2022年，就有研究指出導致胃酸倒流嚴重，並不是來自咖啡，而是由於肥胖或其他慢性健康疾病。但是，早於2020年的一項大型研究，則顯示不單止咖啡，其他含咖啡因食物，例如茶及汽水，都與胃酸倒流嚴重度扯上關係。無論科學研究結論是甚麼，最佳方法就是如果你有胃酸倒流問題的話，需留意自己身體，飲用咖啡或茶之後有甚麼反應。

#2腸易激綜合症患者、或經常肚瀉人士

大家仍記得我在著作提過，咖啡因屬於刺激腸道蠕動的一款物質嗎？事實上，咖啡有助舒緩便秘，通常可飲用後數小時內刺激腸道蠕動，從而幫助排便。所以，經常肚瀉人士、患有腸易激綜合症、或剛剛完成直腸手術人士，不適宜空腹飲用咖啡。

當然，如果你習慣飲用咖啡，又很難戒掉這款提神飲品。建議用以下的方法，減慢咖啡因進入腸道的速度，希望減慢腸道蠕動。

建議一：飲咖啡別空腹，盡量於進食早餐後才飲用咖啡，讓食物在上消化系統減慢吸收及刺激速度，從而防止肚瀉症狀。

建議二：別飲齋啡，選擇含牛奶的咖啡飲品，例如拿鐵。普通一杯tall size的latte，只含一安士咖啡，另外8至10安士都是牛奶。利用牛奶所含的脂肪及蛋白質，減慢咖啡因刺激腸道的程度。







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