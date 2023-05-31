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大家也許已曾讀過我在本專欄討論關於希臘乳酪的議題，從選擇高蛋白，以致選擇優質無添加，及選擇含益生菌品種的文章也有。高蛋白固然好，對腸道健康好也吸引，但最多人的疑問：希臘乳酪是否真的能有助減肥？就讓我分析希臘乳酪所之三個最強營養價值。

總括希臘乳酪之三大營養價值：

1. 高蛋白質

2. 高鈣

3. 含益生菌

高蛋白質，有助修復肌肉損傷，高鈣有助鞏固骨骼健康，而益生菌有助維持腸道健康。究竟這三大營養價值，是否有助減肥？

#1 減肥效益來自高蛋白？

Yes

希臘乳酪雪糕蛋白含量，絕對有助減肥，而當中的過程，包括增加飽肚感、調節飢餓激素，提高新陳代謝、及特別在減肥期間有助保持肌肉質量，防止肌肉流失，杜絕減肥時錯減了肌肉。

每100克希臘乳酪之蛋白質含量：～10克

不過，高蛋白質有助減肥並非只來自希臘乳酪，其他高蛋白食物及飲食習慣亦能達到同樣效果。

#2減肥效益來自高鈣質？

Maybe

鈣質，是維持骨骼健康中最重要的一款礦物質。不過其實鈣質，也一直被研究人員探究其減肥效果。從最初的試管測試中發現，鈣質或可減少脂肪細胞生長速度。另外，動物測試也發現，當餵料中添加高鈣成分，其體重及脂肪量亦顯著減少。但是，這些減肥結果，在人類研究中就正負參半。一項有超過四千人數據研究分析顯示，鈣片補充劑與減低體重扯上關係，而這個關係可見於成年男士、停經前女士、及其他體重屬於健康的成年人。另外亦有其他研究顯示，鈣片有助停經後體重過高的女士、以及患有二型糖尿病男士減低體重及脂肪量。不過，亦有多項研究找不到鈣質攝取量與體重有任何關係。

所以希臘乳酪當中的鈣含量，可能有助減肥、亦有可能完全沒用。

每100克希臘乳酪之鈣質含量：～110毫克

#3減肥效益來自益生菌？

Yes 不過只是某些活性菌種

乳酪是活性益生菌的主要食物來源，這些微菌對於維持腸道健康尤其重要。暫時的研究數量，對於這個題目較少，但早期研究則表示，活性益生菌，尤其是在乳酪中常見的Lactobacillus乳酸桿菌，有助減輕體重，及中央脂肪。10年前就有兩項小型研究，分別研究三款乳酸桿菌菌種，與減肥及減脂之間的關係。其中一項研究結果發現，相比進食不含益生菌的乳酪一群，癡肥人士人士每天進食100克含活性乳酸桿菌乳酪，與減低體脂扯上關係。而研究人員估計，這個效果是由於乳酸桿菌可能改變身體對於食物代謝過程有關。而同年另一項研究發現，另一款乳酸桿菌菌種，有助癡肥女士減低體重及減低脂肪量。不過這個效益就不見於癡肥男士身上。研究中的三款乳酸桿菌菌種如下：

● Lactobacillus rhamnosus

● Lactobacillus fermentum

● Lactobacillus amylovorus

研究人員估計其他活性乳酸桿菌，都有機會提供同樣減肥效益。不過，要有待日後研究去證實。

買希臘乳酪記得查閱是否含活性益生菌

數個月前就在本專欄提出過（https://bit.ly/40fWTat ），買乳酪一定要買指名含「活性」或 ”Active” 字眼的產品（如下圖），因為製作乳酪時是需要用生菌，但這些菌不算是活性益生菌。真正含活性益生菌的乳酪，是需要再添加的。如果乳酪並沒有提到活性，而成分表亦無列出所添加的活性菌種，這就有可能並無益生菌了。

希臘乳酪用途多

除了直接早餐食用外，希臘乳酪可以用來製作醬汁、沙律醬、Smoothie、及各類甜品。今個星期天氣酷熱，我就分享一款用希臘乳酪製作的簡單雪條EatClean食譜。

［短片即學］彩莓希臘乳酪雪條







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