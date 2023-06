Beauty 識食Hea住瘦 - 曾欣欣



加入最愛專欄 收藏文章 一日三餐,哪一餐最能控制血糖?低碳和低脂飲食,哪一套對糖尿病人較好? 餐後血糖超標以及血糖變異,都是二型糖尿病患者對於心血管疾病及死亡率之高危因素;再者,血糖水平波動(即處於高血糖與低血糖之間波動),同樣都增加糖尿病患者患上併發症的風險。因此,減少血糖波動,一直都是糖尿病管理的主要目標。 血糖波動波幅最大,通常是發生於早上,所以,早餐選對食物,對於血糖不穩人士及糖尿病患者尤其重要。剛剛上月公布的一項研究,就是想找出,如果只是改變早餐,對病情有何影響。換句話說,如果一日三餐之中只於早餐減醣,而其餘兩餐不變,對於糖尿病患者病情有否改善。 最新研究:早餐對比 低碳 VS 低脂 這個研究是加拿大及澳洲聯手合作的,於兩地有121位二型糖尿病患者參與為期12星期隨機對照實驗。參與者年齡由20至79歲之間, A1C是8.5%或以上,BMI超過25 ,及血壓低過160/99。 然後,參與者隨機派到兩組: 低碳早餐組(早餐例子:三隻蛋菠菜奄列) ○ 熱量:~465克 ○ 蛋白質:25克 ○ 碳水化合物:8克 ○ 脂肪: 37克 低脂早餐組(早餐例子:一細件藍莓鬆餅加希臘乳酪) ○ 熱量:~450克 ○ 蛋白質: 20克 ○ 碳水化合物: 56克 ○ 脂肪: 15克 每個組別,都由兩地設計營養師提供了8至10份早餐食譜。參與者可自由選擇食物的,每天都會上載相片證明自己的早餐食物。另外,於研究期間頭14天及最後14天,他們也會佩戴廿24小時血糖監察傳感器。 結果顯示: 12星期後兩組的糖尿病病情A1C指標,低碳組相對有大的改善,可是相對低脂組,改善並不明顯。 低碳與低脂早餐比較,兩者最終的體重、腰圍、BMI相若。 低碳與低脂早餐比較,兩者的運動量與飢餓感也相若。 於低碳組,研究人員計算了總進食量平均每天減少攝取242卡熱量,及減少了73克總碳水化合物。 於低碳組,參與者的每天血糖波動、飯後血糖水平、每天平均血糖水平、每天最高血糖水平、每天血糖超標期間等,全部都低過低脂組。 一直以來,研究指出,控制碳水化合物或澱粉攝取量,是對於二型糖尿病患者病情其中最重要的一個建議之一。雖然這個研究,結果顯示低碳與低脂早餐兩組,對於體重無大分別,但對於糖尿病人一貫指標,卻有明顯的分別。研究人員估計, 若測試期延長,控血糖指標及A1C會應該有更大的改善。 另外,此研究是於疫情期間進行的,參與者與研究人員並沒有面對面接觸,指示都是經電話或視像授教的。並沒有受研究人員面對面的鼓勵以下,參加者的接受度都高,也意味著只改善一餐,對於病人來說,容易執行及接受。另外,傳統糖尿病餐飲都是全天控制碳水化合物攝取量;今次結果也顯示,早餐的改變,對於當日其餘時段亦帶來好處。或者,對於某些糖尿病人來說,若果不能全天候作出減醣改變,先從早餐一餐開始,或對病情有益處。 8克碳水化合物,即是大約多少食物? 含碳水化合物的,通常有以下三種: 澱粉食物及烘焙食品 水果 牛奶 8克net carb的話,於早餐常見的食物有以下例子: 半片麵包 半個水果 8粒提子 半杯草莓 半杯牛奶 由此可見,8克碳水化合物的早餐屬低碳,相對比較少澱粉食物,主要來源最有可能是來自咖啡中牛奶,或少許水果。 低碳早餐食譜:茅屋芝士早餐奄列 295卡/20克 蛋白質/Net carb 3.2克 注意:每個人糖尿病病情都不同,若想找出你的個人碳水化合物建議量,先諮詢你的註冊營養師。



etnet Forex版面大革新!一按了解更新詳情,參加遊戲,填問卷贏獎品!► 立即了解與參加

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

貨幣攻略

More

Share













Copy Info

一日三餐,哪一餐最能控制血糖?低碳和低脂飲食,哪一套對糖尿病人較好? http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/gloriatsang/43978 etnet Forex版面大革新!一按了解更新詳情,參加遊戲,填問卷贏獎品! ► 立即了解與參加https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/84737 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close