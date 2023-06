Beauty 識食Hea住瘦 - 曾欣欣



加入最愛專欄 收藏文章 不要再用代糖減肥?世衛最新代糖指引,點名建議避開10款代糖!哪類人可豁免? 近月來的營養界熱話,都是關於世衛公布的代糖建議。早前於5月中,世衛發出聲明,建議別用代糖作為減肥策略,及警告長期食用代糖增加糖尿病、心血管疾病、及死亡風險。讀者讀到報道後,紛紛留言問,是否真的? 為了制定新的指引,一群國際專家小組,審查超過280份之前已刊登的科學研究。研究包括於成人、孕婦、小童進行的大型隨機對照測試以及觀察性研究。研究調查都是關於代糖與一系列健康指標,包括癡肥、過重、二型糖尿病、心血管疾病、因心血管疾病引致的死亡、慢性腎病、癌症、及因癌症引致的死亡。 結果顯示以下三個重點: 三個月或以下的短期研究顯示,高代糖攝取量的成人體重減輕。 中期6至18個月攝取高代糖量成人的測試結果,則顯示並體重並不較輕,意味之前減重結果並不能維持。 長期10年跟蹤的觀察性研究指出,高代糖攝取量成人卻與肥胖風險扯上關係。另外,代糖飲品或代糖攝取量越高人士,患上二型糖尿病風險亦增加。 指引說甚麼? 基於現有的證據表示,使用代糖不會為成人或小童減低體脂,也並不帶來任何長期益處。而結果也表明,長期代糖使用可能會增加心血管疾病、糖尿病、及死亡風險。就此,世衛發出的一份90頁指引,總括建議別用代糖去控制體重或減少疾病風險。 指引點名提到10款非糖甜味劑(統稱NSS,non sugar sweeteners) Aspartame 阿斯巴甜 E951(常見於包裝汽水或包裝飲品、甜品及啫喱、喉糖等) Acesulfame K 安賽蜜K E950(常見於汽水飲品、糖果、冷藏甜品及啫喱) Sucralose 三氯蔗糖 E955(常見於低糖雪糕、餅乾或烘焙類食品、啫喱、香口膠、飲品等) Stevia 甜菊糖 E960 Saccharin E954 Advantame E969 Neotame E961 Cyclamate E952 Thaumatin E957 Brazzein 沒有E號碼 頭三項代糖是最常見於包裝食品及飲品。而上面10款甜味劑通常都被標籤為「無營養價值」。 另外,指引亦特別提出豁免兩款代糖。換句話說,不需要避開以下兩款代糖: 糖醇

低糖份的天然糖 雖然指引完全沒有特別列出豁免例子的詳細名單,不過就以糖醇類別來說,豁免包括: 赤藻糖醇

麥芽糖醇

木糖醇

山梨糖醇

甘露醇

氫化澱粉水解物 注意:糖尿病患者豁免 世衛指引其中一句特別提出,除糖尿病患者之外,其他人一律別用人工代糖作減肥,或防止疾病用處。 指引清楚建議減肥不應用代糖,以及長期使用會引致其他健康問題。但是,指引卻缺乏細節及有漏洞,以及某些句子令人費解。例如,指引指出糖尿病人豁免(不需要避開代糖),但談及豁免之前,又說長期食用代糖會導致糖尿病。那麼,糖尿病人讀到指引警告代糖會引致糖尿病,即使自己豁免,那麼究竟會不會令自己病情嚴重?下星期Part 2繼續討論世衛這份報告,及我的分析及建議。



