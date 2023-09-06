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識食Hea住瘦 - 曾欣欣

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06/09/2023Photo: 圖片由作者提供

致癌物 | 香腸相對少加工？午餐肉選哪款？營養師推介3款不含亞硝酸鹽和芹菜粉的加工肉！

#午餐肉 #健康 #健康飲食 #識食 #Health & Fitness #防腐劑 #亞硝酸鹽 #營養師 #香腸 #加工肉 #風乾火腿 #致癌物質 #芹菜粉 #化學硝酸鹽 #一級致癌物

　　過去兩星期的專欄，討論了在超市發現的天然醃製火腿，而當中所用的防腐劑，是用了天然芹菜粉去醃製。可是，以現時的研究證據，未能證實天然芹菜粉比化學亞硝酸鹽好。換句話說，我們不知道用天然芹菜粉醃製的加工肉，會否同樣增加癌症風險。

 

　　加工肉的議題，其實在世衛列為一級致癌物之前，已有爭議。事實上，有新鮮的，為何要食加工？對大部分人來說，最大的原因，是方便；方便可以一開包裝就可進食，方便早上快捷預備早餐 。另一原因，就是味道。當然，不進食任何加工肉，是最理想的健康飲食。但是，各人生活方式不同，若果有需要，市面其實是有加工肉不含化學亞硝酸鹽及芹菜粉，不如就和大家分享三款吧！

 

#1  午餐肉
品牌：WASHITA 沖繩產
產地：日本

 

　　其實早於七年前，我在Facebook已經分享過，經常發現韓國出產較為天然的午餐肉。可是，貨源不穩定，時有時無。貨源較為穩定的，可選擇大型超市日本進口這款午餐肉，包裝正面標籤著「發色劑不使用」。

 

圖片由作者提供
成分：豬肉（沖繩產）、雞肉（沖繩產）、裸醬（非基因改造）、鹽、黃糖、胡椒

 

#2 香腸
品牌：多款品牌都有
產地：美國或歐洲

 

　　以加工肉來說，香腸相對算是少加工，而雞肉香腸一般都比較少化學添加劑，可能因為選擇雞肉香腸的消費者都是希望避開紅肉，想較為健康，所以生產商都比較小心選擇食材。以下一款美國進口有機雞肉香腸，就完全沒有化學亞硝酸鹽、芹菜粉。

 

圖片由作者提供
成分：有機雞肉、水、有機紅色及綠色燈籠椒、海鹽、有機辣粉、有機茴香種子、有機黑椒、有機香蒜頭。
如果真的偏好用豬肉製的香腸，可選擇西班牙這個品牌。

 

圖片由作者提供
成分：豬肉、紅甜辣粉、鹽、香料、天然豬腸衣。

 

#3 風乾火腿

 

　　通常都選用較優質豬肉（會清楚見到脂肪與肉紋）， 再利用海鹽風乾陳年醃製，就造成風乾火腿。大型超市售賣的風乾火腿，一般都較薄片，未必適合製作三文治，但用作為前菜，或放上pizza薄餅，就更適合。風乾火腿成分表通常只有兩個食材：豬、鹽。在超市，可選擇以下的標籤字眼：

　　●    Prosciutto，通常來自意大利

　　●    Jamon，通常來自西班牙

　　●    有英文練譯的話，通常會有”Dry cured”字眼

 

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