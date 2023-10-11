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作為全世界最受歡迎飲品之一，研究人員仍然很努力想了解咖啡可提供的健康益處。當中最想找出的是，咖啡既然有增加新陳代謝的效益，可否幫助減脂減肥？之前在本專欄寫過，研究指出，運動前飲咖啡，或有助燒脂（https://bit.ly/421xfpN），但如果不運動飲咖啡，又有沒有效呢？

（圖片由作者提供）

最新研究探究：咖啡是否真的可助減肥？

剛剛上星期公布的一項大型研究結果，研究人員審視了三項之前重要健康研究的數據，涉及超過150,000名參與者，所以數據屬於大量的。研究人員分析參加者飲用咖啡的習慣，包括次數、添加食材，例如糖、奶、忌廉、加工忌廉等。數據跟隨他們四年的體重變化，同時亦計算當中的體力消耗、酒精攝取量、活動量、及身體健康狀況等。

結果顯示，每一杯咖啡（包括decaf無咖啡因咖啡），可令四年體重減輕0.3磅（0.12公斤）。

相比之下，每天添加1茶匙糖入咖啡，四年體重增加0.2磅（0.09公斤）。

根據研究的結果，換句話說，每天飲用3杯咖啡，四年才減到一磅。而每天飲3杯添加了1茶匙糖的咖啡人士，四年體重都增加不到一磅。看下去所增加或所減的磅數微不足道，要總括的話只可以說，咖啡不可以幫助減肥。

添加糖消除了咖啡功效

不過結果卻帶出一個重點：添加糖破壞或消除了咖啡所帶出的健康功效。事實上，我之前在專欄討論咖啡有助將大腸癌復發率減半的一項研究；結果也同樣指出，有助減低復發率及死亡率的，就只有無糖咖啡，當一加入糖，咖啡就完全沒有健康功效。所以如果要有效發揮咖啡的健康益處，就要選擇無添加糖成分的咖啡飲品。

含添加糖的咖啡飲品

普通咖啡或拿鐵，除非你自己添加，並沒有添加糖的。以下咖啡飲品屬於含糖咖啡：

● 港式咖啡（加了煉奶）

● Mocha

● 秋冬南瓜批鮮奶咖啡（https://bit.ly/3ZBP9Ql）

● 星冰樂

● 其他咖啡特飲

不含添加糖咖啡飲品，包括：

● 齋啡（某些茶餐廳沖凍齋啡會先加入糖漿，所以有時叫凍齋啡都需要加多句走甜）

● Latte

● Cappuccino

● Americano

● Cold Brew

● Espresso

● Espresso macchiato

*關於更多各款咖啡的營養資訊，可參考以下短片。

短片快覽：各款咖啡營養資訊







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