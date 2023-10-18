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每天可以進食多少添加糖，屬於常青話題。再加上，近年大家把焦點從脂肪轉移到碳水化合物，減碳減糖就更加變成熱話。再者，某些國家一早已經於標籤條例規定產品需要將添加糖含量分開標籤，所以在香港有時候購買進口食品，也會見到這些標籤。

兩大類糖分

一般我們說糖分，其實是包括兩大類：

● 天然糖：含天然糖食物通常亦含其他主要營養素，例如含有乳糖的乳製品，就提供蛋白質及鈣質；含果糖的水果，則提供各款抗氧化物質及膳食纖維。

● 添加糖：額外添加的糖

當然，真正需要控制的，是添加糖。即使是添加糖，其實大家腦海中可能只是想到家中常見的白砂糖、蜂蜜等糖類產品，但是其實在加工食品中所添加的商用糖，例如果糖玉米糖漿、麥芽糖、無水葡萄糖等，也是其中一份子。

糖分建議攝取量

各國對糖分的建議攝取量或上限都相若，不過也有分別之處。

世衛：不高於5至10%全日所需熱量來自游離糖（可參考專欄之前的文章），2,000卡熱量的話平均不超過6茶匙至12.5茶匙。游離糖意思是除了添加砂糖類大家熟悉的類別，亦包括蜂蜜、糖漿、濃縮果汁等。

美國：添加糖不超過10%。以2,000卡熱量為例，即時50克，即12.5茶匙。美國心臟協會則較審慎，建議女士不超過6茶匙，男士則不超過9茶匙添加糖。人士不超過24克糖分，即六茶匙；而這個群組亦建議每星期飲不超過一杯（即240毫升）含糖飲品。

英國： 所有成人以30克游離糖上限、即大約七粒方糖。七至10歲，小童不超過6粒方糖，二四至六歲孩子不超過5粒方糖。

加拿大：加拿大衛生局沒有官方添加糖建議，只有總糖分為每天100克的建議。

澳洲：所有成人不超過50克游離糖。

中國：所有成人不超過50克，最好控制於25克以下。

香港：每天不超過10%熱量，或50克，即少於10茶匙（香港衛生署計算茶匙重要跟其他國家有別，在香港每茶匙是五克，而且外國是4克）

基本上，大部份國家的建議上限，都是從六茶匙至12茶匙之間。老實說，女生來說10茶匙我都已經認為過多；與健康為由的，我就建議根據美國心臟協會的建議，以女士不超過6茶匙而男士不超過9茶匙作為基本。

避開含糖飲品是減糖的最快捷方法！

添加糖當然會在甜品，醬料、零食、糖果等找到。在香港，最大的添加糖元兇，莫過於包裝或調配飲品。通常一份量的飲品已經可能會超標。一罐運動飲品及一包菊花茶已經有5.5茶匙，一罐汽水有10茶匙，而一包檸檬茶竟然有13.5茶匙糖！所以選擇包裝飲品，應查看成分表列出糖分的次序，水之後一定不可以是糖。因為如果是這個情況，這樽飲品只不過是糖水而已。







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