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為改善腸道健康，某些人選擇服用膳食纖維補充劑。最近有研究就發現，這些補充劑，有可能降低腦部對於食慾的反應，再一次證明腸腦軸線。

益生元改善腦部食物決策訊號

剛剛公布的一項最新研究指出，德國研究人員招攬了59位過重人士，每天服用菊苣纖維補充劑。菊苣纖維是來自菊苣根中的纖維，屬益生元一種。研究前後期間，參與者參加了四次MRI磁力共振掃描。首先，參與者會經歷對照期，這段時期參與者服用安慰劑，含相同熱量，但並不含益生元物質。然後就進行研究期，連續兩星期服用菊粉補充劑。參與者於磁力共振掃描時，研究人員向他們展示食物的圖像，以及記錄他們對這些菜式之慾望程度。另外，研究人員亦會檢測參與者的空腹血液中的短鏈脂肪酸、胃腸荷爾蒙、葡萄糖/脂質和發炎標記。最後，在測試糞便中的腸道益生菌菌群和短鏈脂肪酸。

磁力共振結果顯示，參與者評估高熱量食物及零食時，他們的大腦獎勵中心於食用益生元纖維之後，表現出活動減少，同時腸道內的益生菌類型亦有正面的改善及變化。特別是，腸道內的能產生短鏈脂肪酸的雙叉桿菌Bifidobacteriaceae菌種增加，而這類菌種對健康有莫大的幫助。

當然，這個研究只是屬於初步，需要更多更大規模及研究去探討。

研究發現攝取高劑量益生元菊苣纖維，可以抑制大腦對高熱量食物刺激的反應，這表明體重管理的潛在的益處。

需要服用菊苣纖維補充劑去減肥？

不需要。研究所探討的劑量30克，屬於高劑量。一般膳食纖維補充劑，每份只提供4至5克膳食纖維，不會去到30克。再者，即使需要服用高劑量，也不會只服用一款纖維來源。因為，我們的餐飲中，各款食物所提供的纖維包括有水溶性纖維及非水溶性纖維，不會只是得一款。所以，暫時來說，這個研究結果，得個知字。實際上，我不會建議每天服用30克菊苣纖維這麼高劑量；反而，我建議多進食益生元含量高的食物。包括：

● 蘆筍

● 香蕉

● 洋葱

● 香蒜

● 燕麥

香港有沒有菊苣纖維補充劑？

都有的。在多個網上購物平台，我就發現這個英國品牌的純菊苣纖維粉。每2茶匙提供約4.4克纖維。

另外，某些益生菌產品亦含有益生元，要查看究竟是那一款益生元，購買時需查閱成分表。例如以下益生菌產品，當中所含的益生元就是菊苣纖維。







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