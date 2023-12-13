加入最愛專欄 收藏文章

又到聖誕派對時候，大食會是必然的。作為有兩個胃的女生，對甜品有時難以抗拒。最佳策略當然是控制自己不進食過多，但如果已經食得過多添加糖，翌日有甚麼補救辦法？

第一步：明白半夜或早上起床超肚餓屬正常的

大家都或者曾經試過，食完自助餐後，晚上熟睡中都會突然醒來，肚子打鼓不停；就算沒有醒來，翌日早上都超肚餓。有這樣感覺，是正常的。當我們進食過多添加糖，幾個鐘後糖分被消化後會被吸收入血管。由於突然大量血糖被吸收，血糖驟然飆升，大量胰島素因此而釋出，令血糖又頓然驟降。就是這飆升驟降的情況，引致我們有肚餓的感覺。但記著，這只是身體正常反應，你並非真正肚餓。

第二步：食一份含20克蛋白質+纖維早餐

晚間進食過多甜品，翌日早上很自然覺得可能要食少一點。不過，別skip早餐。早晨起床後不進食，身體會覺得你正在捱餓，反而會開始儲存及囤積能量。這個早餐尤其重要，進食20克蛋白質及5克纖維，例如兩隻雞蛋＋2件奇異果＋一杯豆奶，或一份彩莓果仁希臘乳酪。

第三步：全日加入抗炎食物

添加糖被身體吸收速度特別快，所以會導致血糖飆升，與此同時會增加速炎蛋白素因子，削弱了免疫能力。若果你是糖尿病患者的話，這個負面影響幅度會更甚。另外，高血糖亦抑壓白血球細胞，減低了免疫系統對抗感染的能力。所以如果一餐進食過多甜品，翌日需要立即加入各款抗炎食物去對衡。

例如，可加入飲品：

黃粉

抹茶粉



可加入Smoothie︰

羽衣甘藍或其他十字花科蔬菜

各款彩莓

可加入任何菜式：

生薑

果仁種子

第四步：午餐晚餐選擇植物性蛋白食物

通常我們食得過多，之後都會想食得清清地。少油少調味之餘，也要顧及蛋白質；如果只是青菜白飯、或油菜加湯麵，營養不均且偏重碳水化合物比例，對穩定血糖並沒有幫助。反而，午餐及晚餐利用植物性蛋白食物，例如豆腐、乾豆類、鷹嘴豆等去平衡營養分布，將升糖指數降低及增加飽肚感之餘，也為身體提供植物性營養素，實屬一舉兩得。可嘗試我以下的用了腰果及枝豆作為植物蛋白的泰式蕎麥麵便當食譜。







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱