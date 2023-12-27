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經過一輪大食派對及放假旅行後，一返回工作崗位後，相信大家會再調校飲食習慣。早餐是否真的那麼重要，及晚上何時停止進食等議題，一直都受人注意。近年飲食習慣，例如為了配合間歇性斷食而不進食早餐、或因工作關係而需要晚間進食宵夜的習慣，比較少研究數據。兩星期前剛公布的歐洲研究，特別就對何時進食早餐及晚餐對於健康（尤其是心腦血管健康）作出數據分析。

何時進食與身體生理時鐘似乎有關

研究人員特別對何時進食這個議題有興趣，主要原因是有研究指出，進食時間是與生理時鐘、荷爾蒙分泌、代謝功能全部扯上關係。正因為此，進食時間似乎亦與健康指數扯上關係。

兩星期前剛剛公布的一項歐洲研究，翻查了超過100,000人士的數據。研究人員主要審視每天進食次數及時間，在七年期間與其健康之關係。

最新研究再次證實早進食之好處

大部份人進食時間，都是為於早上八時至晚上九時之間。經過數據分析之後，研究人員發現：

1. 早餐愈遲進食，心血管健康風險愈高。換句話說，若果不進食早餐，而是延遲至午餐為第一餐的話，心血管風險就愈高。而每1小時的延遲，會增加腦血管疾病風險6%。



2. 相比晚餐於晚上8點前進食人士，9點後進食晚餐人士之腦血管疾病風險增加28%。



3. 晚間每1小時不進食，相比早上每小時不進食，減低腦血管風險7%。



4. 遲進食早餐及遲進食晚餐所帶來的健康風險，於女士較為嚴重。

特別注意第三點。這個結果，即是代表早餐愈早進食，而晚餐愈早進食，或可減低腦血管風險。

進食時間與代謝健康的關係

其實在本專欄，我亦分享個多項關於早進食之好處的研究。生理時鐘與代謝關係的議題，於近年開始熱門起來，特別於女生。當我們進食時間與生理時鐘不協調，即是早晨需要能量時不進食，晚間不需太多能量睡覺兩三小時前則進食這個飲食習慣，可能會增加負責囤積脂肪的荷爾蒙，因而導致體脂增加。

事實上，進食早餐的最大益處，是對心臟健康有正面影響。於四年前在本專欄（https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/gloriatsang/38021 ）分享過一項為期18年，當中涉及6,500名人士的數據研究。結果指出，完全不進食早餐人士，相比每天進食早餐人士的心臟病，死亡率風險高出87%。所以，不要為了減肥而作早餐斷食。







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