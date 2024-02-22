加入最愛專欄 收藏文章

過了農曆年，除了開始整頓飲食外，某些人也準備瘦身；而早餐飲杯Smoothie，進食更多蔬果清理腸胃之餘，亦是減脂能手。製作Smoothie方便且美味，但有時可能放入過多水果導致碳水化合物含量高，缺乏蛋白質去平衡。

為何製作Smoothie要注意蛋白質含量？

用餐時攝取足夠蛋白質，不但可增加飽肚感，同時亦能改善身體肌肉量，對於減肥減脂尤其重要。再者，其實並非製作Smoothie需要注重蛋白質，而是製作早餐需要注重蛋白質。這是因為，早餐攝取高蛋白，可提高全日的飽肚感之外，亦提供足夠能量，去修復之後的肌肉勞損。建議製作早餐Smoothie達到每份含20至30克蛋白質。

1/ 希臘式乳酪

蛋白質含量（每100克）： ~10克

優點：增加益生菌/鈣質攝取量

缺點：增加4至12克碳含量（或不適合低碳與生酮飲食人士），

不適合乳糖不耐症及素食者



每100克天然無添加希臘式乳酪，約提供10克蛋白質，這個份量實屬豐富的。希臘乳酪最大的優點，是同時亦可攝取鈣質及益生菌。正如在之前的專欄也提過，不同品牌希臘乳酪製作方法不同，選購時候查閱成份表，避開不必要的糖及乳化劑。因為事實上，製作Smoothie已經有其他水果，不需要再加含糖乳酪產品。由於乳酪屬乳製品，一定含有乳糖的，即使不含添加糖，亦會有一定程度的碳含量；若果是正宗希臘乳酪（例如希臘產地的Fage品牌乳酪），另外亦會含脂肪。所以選購用於Smoothie的希臘乳酪，視乎你所需，營養價值可能與進食希臘乳酪有所不同。

2/ 絹豆腐

蛋白質含量（每一百克）： ~5至7克





優點：適合素食者

缺點：蛋白質含量不算高



豆腐提供各款氨基酸，最適合素食者。不同豆腐軟硬度，提供不同蛋白質含量。一般用於菜式的，我都建議選擇硬豆腐去攝取更多蛋白質。不過用於smoothie的話，絹豆腐就則較適合了。由於口感幼滑，可令飲品更加creamy。唯一的缺點是，絹豆腐的蛋白質含量不算高，不可以作為唯一的蛋白質來源，需要配合其他高蛋白食物，才能製作出一杯含20至30克蛋白質的早餐Smoothie。

3/ 茅屋芝士

蛋白質含量（每100克）： 10至13克





優點：蛋白質含量高

缺點：含添加鹽（不適合高血壓患者）

增加~5克碳含量（或不適合低碳與生酮飲食人士）

不適合乳糖不耐症及素食者



茅屋芝士近年在香港開始流行。若果你見到「芝士」這個名稱有戒心，想起平時芝士的味道的話，你可以放心，茅屋芝士口感有芝士的煙韌，但味道卻與普通芝士很不同。茅屋芝士最主要的優點，就是蛋白質含量高，但脂肪及熱量則相對低，可以將Smoothie製作成柔和的味道。

4/ 蛋白粉

蛋白質含量（每30克、一安士）：21至26克





優點：蛋白質含量最高/熱量低

植物蛋白粉通常都是零淨碳（適合低碳與生酮飲食人士）注意：乳清蛋白粉通常會含微量碳



缺點：不可以像上面三款食物一般作零食即食

一般蛋白粉，75%營養成份或以上都是蛋白質的，以最低熱量提供高濃度蛋白質。換句話說，每20克蛋白粉，就已經可以提供15克蛋白質；每一安士30克蛋白粉，就能提供與一件三安士肉扒所提供相約的蛋白質含量（ ~23克蛋白質）。購買蛋白粉注意成份，避開不必要的添加劑及代糖。







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動