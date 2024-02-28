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識食Hea住瘦 - 曾欣欣

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28/02/2024

致癌添加劑│最新研究發現：乳化劑恐增患乳癌、前列腺癌風險！6款香港常見含乳化劑加工食品，睇清楚標纖認住這些添加劑編號

#Health & Fitness #識食 #食得有營 #營養新知 #營養 #加工食物 #高鹽 #高糖 #乳化劑 #腸道菌 #致癌 #健康

　　在眾多高度加工食物當中，最常見的添加劑，莫過於是乳化劑。眾多研究都指出高度加工食物與增加心血管疾病、糖尿病及死亡扯上關係。有研究人員特別想找出，除了因為高鹽高糖之外，添加劑，尤其是乳化劑，會否增加這些疾病的風險。

 

為何加工食物添加乳化劑？

 

　　在本專欄寫過了多次關於牛奶飲品及植物奶中的食物添加劑，當中的乳化劑，是負責令飲品口感增加幼滑度，令其他食材及添加物比較容易混和不沉底，同時亦能延長食用期。

 

　　近20年，乳化劑變得更普遍，最大原因，是由於很多食品商都用乳化劑去代替反式脂肪。2000年中，各國開始要求製造商營養標籤列出反式脂肪含量，製造商不想產品有反式脂肪含量而影響銷量，所以就用了乳化劑去代替。

 

乳化劑有何壞處？研究指或改變腸道菌群

 

　　近期研究指出，乳化劑改變腸道菌群，導致慢性炎症；腸道菌群失調及慢性炎症，兩者除了導致腸道疾病之外，亦與多種代謝性疾病，以及某些癌症扯上關係。

 

最新研究指乳化劑恐增乳癌及前列腺癌

 

　　2月中剛公布的一項法國研究，就囊括了92,000名人士的飲食習慣數據，當中超過78%為女性，研究人員分析他們餐飲中乳化劑與癌症風險的關係，平均追蹤他們6.7年，及記錄癌症診斷病例數目。

 

研究人員特別點名提到以下乳化劑

 

　　1.    角叉菜膠（E407）

　　2.    單甘油酯 以及 甘油二酯（E471）

　　3.    果膠（E440）

　　4.    碳酸鈉（E500）

 

　　數據分析結果指出：

 

　　●    E471攝取量最高一群，整體癌症風險增加15%，乳癌風險增加24%，以及前列腺癌風險增加46%

　　●    E407最高攝取量，增加乳癌風險28%

　　●    E450最高攝取量，增加停經前乳癌風險45%

　　●    E500最高攝取量，增加停經前乳癌風險48%

　　●    E440最高攝取量，增加停經前乳癌風險55%

　　●    乳化劑與大腸癌風險並沒扯上關係

 

常見6款含E471的加工食品

 

1. 牛奶飲品

 

　　所指的牛奶飲品，並非鮮奶，而是加工牛奶飲品。

 

 

2. 豆奶

 

 

3. 植物牛油

 

 

4. 加工麵包

 

 

5. 餅乾零食

 

 

6. 冷藏蛋糕

 

 

 

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