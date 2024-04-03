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減肥季節將至，關於體重的研究亦陸續在這個時段公布。近期令我有興趣的，是上星期才剛剛公布的一項康普查對於體脂的研究。起初原本沒帶太大興趣去閱讀，但最終讀完後令我想到藉今個星期跟大家分享及討論。

體脂過多對身體其實有甚麼影響？

很多人談及體脂都只是著重磅數；但是，其實除了高體重（或感到自己太胖）之外，過多體脂對身體最大的影響，是與炎症有關。當體脂持續過高，會增加身體各個器官產生炎症；與炎症最扯上關係的器官，莫過於與糖尿病有關的胰臟、三酸甘油脂有關的肝臟，以及消化系統。

研究指出，當體重或體脂過高，三酸甘油脂高水平，是與胰臟發炎扯上關係，同時亦增加心血管疾病風險。

之前的動物及小型人類研究指出，康普茶或有助治療糖尿病、肝臟及腸道健康。亦有動物研究發現，康普茶可能有助於心血管健康，包括降低膽固醇及血壓。

今次這項美國研究，就是想找出究竟康普茶如何做到這個效果。研究人員透過蠶蟲模型，發現飲用康普茶後，發酵茶當中的益生菌自動植入蠶蟲的腸道中，然後產生類似斷食時候身體會發出會產生的代謝反應。研究人員表示，這些蠶蟲本身腸道健康完全沒有問題的，所以益生菌都能自動植入這個反應，對於他們來說亦屬意料之外。研究團隊亦發現，益生菌植入腸道內後，也令動物體脂積聚減少，同時三酸甘油脂水平亦降低，再次證實了康普茶對於代謝性慢性疾病，似乎有正面的影響。

減肥要飲多些康普茶？

大家都有留意到，這個研究只是昆蟲研究，證據仍屬初步，需要等待動物研究以及人類研究，才能可確定對人類的益處。不過，這個研究則間接提出一點：似乎代謝益處是來自益生菌。

反而益生菌就有多項研究

初初我讀這個研究時候，第一個反應就是不想再繼續讀。因為始終蠶蟲跟人類有很大分別，就算研究結果發現康普茶益處有多震撼，都未必對人類有相同結果。不過，讀完這個研究後，則令我再次翻查益生菌對人類代謝疾病的研究。

事實上，已經有多項研究指出，益生菌對於降低壞膽固醇LDL及三酸甘油脂有正面的影響。另外，益生菌對於對抗癡肥過重或高體脂，也或能發揮作用。研究指出，當身體攝取益生菌後，釋放負責調節食欲的多種荷爾蒙，從而或增加燃燒脂肪。 再者，美國FDA在今年3月頭才剛剛公布，批準含活性乳酸菌的乳酪產品印有「或減少二型糖尿病風險」的標籤。

所以，即使無論這個昆蟲研究結果能否代入人類模式當中，這個實驗帶出一個重要訊息：益生菌對身體健康，不止於可鞏固腸道健康，對於與血脂、體重、血糖等慢性代謝疾病全部扯上正面關係。

或者，控制體脂及其他代謝疾病，攝取更多益生菌等食物會是更佳的方法。含益生菌食物包括：

● 康普茶

● 含活性乳酸菌的乳酪

● 克菲爾

● 泡菜

● 納豆

● 益生菌補充劑







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