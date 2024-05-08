最新研究：士多啤梨有助降血壓、改善記憶力！建議每日食幾多粒？紅色、白色、粉紅色士多啤梨營養價值有無分別？即睇草莓含有哪些超級營養素！

加入最愛專欄 收藏文章



封草莓為超級食物之一，相信也沒太多人反對。多年來多項研究顯示，定期進食草莓， 對於心血管疾病、腸道健康、糖尿病、腦部疾病、免疫力，甚至某些癌症，都有健康益處。趁踏入5月正是各地草莓盛產期，今個星期就分享一個近期關於草莓的近期研究，讓大家有更多原因許多進食。



去年10月公布的一項美國研究，招攬了35位健康成人。他們被隨機分配為兩組：



第一組：連續八星期每天進食26克草莓乾粉（等同每天食兩份草莓水果）

第二組：連續八星期相等分量對照粉末



結果發現，八星期後，每天進食草莓乾粉的一組



1. 上壓降低3.6%

2. 腦部思考速度增快5.2%及記憶力改善

3. 抗氧化指數增加10.2%



草莓含甚麼超級營養素？



大家聽得最多關於草莓的營養素，大概應該是維他命C了。事實上，草莓提供豐富維他命C，每八粒草莓，就已經提供全日所需。





另外，草莓亦提供各種維他命及礦物質，包括礦物質鉀、鎂，以及葉酸。而當中的鮮艷紅色，來自草莓的特強花青素；而草莓亦含其他多酚，以及其他抗炎及抗氧化營養素。這些抗氧化物質，對於心血管疾病以及減低患上癌症風險，有莫大幫助。



對於減脂人士，草莓是很適合的一款水果。不單止飽肚，草莓亦屬於低碳水果。每份草莓提供約46卡熱量，8克 net carb，適合增肌減脂，以及胰島素阻抗患者。





草莓建議量：每天8至16粒



一般草莓建議進食量為每天8粒，此建議量容易達到。而這個研究找到的益處，來自每天兩份，即16粒。一次過進食16粒可能較難，但分開早晚兩次則較容易做到。例如，早上一份草莓製作smoothie，晚餐以草莓作為飯後水果。另外，也可用草莓製作素軟雪糕，參考以下食譜：









其他顏色草莓營養價值是否一樣？



以熱量、碳含量及維他命C含量來說，白色以及粉紅色草莓的價值，與紅色的相若。詳細粉紅色及白色草莓營養資訊，可參考我之前的專欄文章。







全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇