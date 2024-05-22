早餐想食麵包擔心血糖飆升？營養師公開降低升糖指數4招：麵包存放一個地方可將澱粉轉為抗性澱粉？

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上星期專欄文章討論關於全麥麵包，引起多位讀者討論很難買到全天然符合EatClean無添加理念的麵包，所以很多時候都是在家中自己製作，或只能在專門麵包店才能買到。今個星期就讓我分享，早餐選擇麵包的話，如何降低升糖指數？

第一招：配雞蛋

最有效降低一餐的升糖指數，就是進食高澱粉食物的同時，配一份高蛋白食物；於早餐，最簡單，就是加雞蛋。高蛋白食物，除了增加飽肚感之外，亦將食物消化速度減慢，從而減慢營養素吸收，減少血糖飆升的風險。當然，不一定需要選擇雞蛋的，其他高蛋白食物，例如茄汁豆、雞扒、高蛋白smoothie、希臘乳酪等亦可以作為早餐高蛋白食物。

第二招：麵包買回家後儲存於冰箱Freezer

買麵包回來後，若果已經片裝麵包的話，可以將整條麵包放入冰箱儲存；如果是在麵包店買了整條，首先將其切片，然後才放入冰箱。早上進食之前，拿出麵包直接放入多士爐烘暖就可以。這個方法，跟將白飯隔夜一樣，冷凍溫度將澱粉轉化為抗性澱粉，從而間接將net carb與及升糖指數減少。

第三招：加脂肪

脂肪可以延長麵包停留於胃部消化的時間，從而將麵包的澱粉消化然後吸收變成血糖的速度減慢；當然這並不代表可肆意將牛油塗滿麵包上。相反，選擇適量而又健康的脂肪塗上麵包，例如含脂肪及蛋白質的花生醬，又或者同時含脂肪及膳食纖維的牛油果，更有助調控早餐後血糖反應。

第四招：選擇較高纖麵包

可以的話，盡量選擇含不同程度的全麥麵包或multi-grain麵包，添加任何其他全麥食材，都會增加非水溶性纖維的含量。一般情況，每片含有全麥麵粉製作的麵包，都會最少高一克膳食纖維。纖維高了，net carb就同時減少，再加上纖維含量亦輔助減慢消化速度，有助降低全餐的升糖指數。







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